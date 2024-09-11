嘆柯文哲弊案引國際關注　朱立倫要賴清德解決「綠檢媒」問題

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城弊案遭羈押禁見，但相關偵查內容卻遭特定媒體不斷爆出來，北檢也宣稱要查洩密案。國民黨主席朱立倫今（11日）主持中常會時表示，最近很多外賓來訪，除了討論到國防安全、兩岸關係、能源政策，同時也很關心台灣的司法案件，呼籲總統賴清德若有心向全世界展現台灣的司法公平正義，請把「綠檢媒」問題徹底解決。

朱立倫指出，柯文哲一案在國際間引起外國朋友的高度關注，大家共同的看法都是希望司法是民主國家公平正義的代表，不可能、也不可以變成統治者的工具，但看到這幾天整個發展態勢，大家都感受到什麼是「綠檢媒三位一體」，所謂「綠」就是民進黨與綠營，「檢」就是檢廉等司法單位，而「媒」就是特定媒體。

朱立倫質疑，「到底是誰在辦案？」目前案情幾乎是某些特定媒體在主導，而民進黨扮演辯護者，雖然這種「綠檢媒」的現象已經不是第一次出現，但這次明顯變本加厲，而且一天比一天嚴重，如果賴政府有心向全世界展現台灣的司法公平正義，就應該徹底解決「綠檢媒」，否則就是「綠檢媒」在同時辦案，這樣司法案件就會變成政治案件，會創造很多的不公平。

最後，朱立倫重申，國民黨主張司法勿枉勿縱，但對於司法違反程序正義、司法不公，絕對無法接受。