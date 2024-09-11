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小草怒嗆開除黨籍！謝立功要柯文哲認罪協商　民眾黨中評會立案調查

▲▼民眾黨前秘書長謝立功出席十大傑出青年選拔公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨秘書長謝立功。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨中央、支持者苦思協助柯文哲的辦法，但前民眾黨秘書長謝立功在臉書上「獻策」，認為柯應該認罪協商，爭取最有利的結果，引爆小草怒火留言狂罵。對此，民眾黨發言人吳怡萱說明，中評會已有收到針對謝立功的相關陳情，會先立案調查。

民眾黨11日下午於中央黨部舉辦記者會，由發言人吳怡萱、李頂立出面轉述中央委員會內容，並公布接下來要進行的「為司法正義站出來」地區宣講，目前一共還有12場，最近一場為13日晚間6時30分在新莊體育館的戶外街講。

被問到謝立功10日晚間發臉書建議柯文哲要「認罪協商」，是否跟黨中央政策矛盾，還有支持者喊話開除黨籍？吳怡萱表示，小草的想法，民眾黨中央都有看到，因此在記者會前有跟中評會主委李偉華通電話，李請他們代為說明，「中評會有收到相關陳情，會先立案調查」。

關於謝立功被申訴內容，李偉華接受媒體訪問時表示，謝立功這段時間常有一些對黨造成名譽傷害的言論，並非只有「認罪協商」這個單一事件，幾個月前也曾有類似檢舉，當時中評會決議「口頭警告」。被問到這次是否就會直接開除黨籍？李偉華指出，這交給中評委評議，他不能預測結果，還是要調查案情內容。

至於中評會何時開會討論謝立功案？李偉華回應，都會在例會時處理，時間尚不確定。

▼前民眾黨秘書長謝立功發文喊話黨主席柯文哲應「認罪協商」。（圖／翻攝自Facebook／謝立功）

▲▼前民眾黨秘書長謝立功發文喊話黨主席柯文哲應「認罪協商」。（圖／翻攝自Facebook／謝立功）

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