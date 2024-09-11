蔡正元諷女記者「陪睡換獨家」　國民黨緩頰：他尊重媒體求事實

▲前國民黨立委蔡正元稱女記者「陪睡換獨家」挨告。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，《三立新聞》記者馬郁雯揭露檢廉掌握柯文哲USB神秘帳冊，直指內容「小沈1500沈慶京」就是柯疑收受威京集團主席沈慶京1500萬，稱經營檢調路線7年獲得情資，遭前國民黨立委蔡正元暗指靠陪睡經營媒體路線。國民黨文傳會主委李彥秀今（11日）對此回應，蔡正元尊重媒體追求事實的專業，著重的應該是司法偵查不公開過程中的放話。

蔡正元日前在政論節目中，猜測馬郁雯能獲取相關資料，「第一個，一定有金流，我說句不客氣話，有沒有陪睡覺？」質疑若關係沒親密到一定程度，為何對方要把理應偵查不公開的資料給馬郁雯？而主持人盧秀芳則說「事情已經鬧到這麼大，檢方還是可以繼續餵她資料，讓她看USB的內容」。據了解，馬郁雯決定提告。

李彥秀今日中常會結束後受訪表示，蔡正元尊重媒體追求事實的專業，所著重的應該是司法偵查不公開過程中的放話，法務部應該說明，為何這麼多證據是從特定媒體丟出來的，應該對外交代清楚。

另外，國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案遭收押禁見，對於國民黨是否會給予其黨紀處分，李彥秀則說，這部分尊重考紀會的處理，後續會做內部程序的簽核，考紀會會找時間開會。

