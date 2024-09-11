年輕人超愛自稱「I人E人」他傻眼！一票爆共鳴：完全看不懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年MBTI相當流行，有不少年輕人會自稱是「I人」或「E人」，前者通常是指比較喜歡獨處、需要自己空間的人；E人則相對喜歡社交、樂於與人互動。就有網友聽了超納悶，「不就是內向跟外向嗎？兩個字直接打死的東西在那叫什麼？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「E人I人是什麼，不就內向外向？」文中指出，現在很多年輕人喜歡說自己是I人、E人，他就不解，「靠杯啊！這個不就是內向跟外向嗎？兩個字直接打死的東西在那叫什麼？都100多年前的話題了，換個英文說起來有比較潮嗎？」

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看到貼文後，不少人超有共鳴，「對啊！智障死了，e、i殺小」、「都21世紀了還用IE？」「看脆真的一堆人IE掛嘴邊，完全看不懂」、「看到就堵爛，e三小」、「我都用火狐」、「還有T人，P人，一堆奇怪詞」、「我是女同事丟我貼圖，我才知道那啥」、「所以我說那個差別在哪？」

不過，也有網友笑呼，「這詞創出來，就是為了跟老人做區別用的」、「i人e人也是兩個字啊」、「不懂硬聊，被年輕人排斥吼」、「外向內向→老人用語。」

其中，則有人解釋，「明明就不是單純的內向外向，而是你獲得能量的方式是偏向外出／接觸人群，還是在家／獨處，看起來像，但仔細分還是有差別的。比如舒華看起來外向，但她其實是I人」、「這東西超久的，最近才又被翻出來玩。」