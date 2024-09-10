不是iPhone 16！他只對「1新品」有興趣　大票果粉共鳴：期待

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）主持蘋果發表會。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨登場，正式發表新品包含外界矚目的iPhone 16系列，還有Apple Watch與AirPods，吸引上百萬人在線觀看直播。就有網友卻坦言很失望，熬夜看轉播，最後只對某款新品有興趣，「AirPods 4降噪 5990那顆，真的很感興趣」，引發話題。

有網友在PTT的iOS板發起討論「有人跟我一樣只對AirPods 4降噪有興趣嗎？」文中直搖頭，「太慘了！熬夜看轉播，就給我看這個？」接著說他有AirPods Pro，但其實不喜歡侵入式的設計，「感覺像是耳朵被強姦，完全沒有爽感」。

看了一晚的發表內容，他只對AirPods Max跟AirPods 4降噪版有興趣，但覺得前者只有改變顏色跟改成Type C，所以注意力都放在AirPods 4降噪耳機了，「真的很感興趣，結果台灣這邊還要等，無法第一時間訂購」，忍不住好奇，「有人跟我一樣只對AirPods 4降噪有興趣嗎？」

貼文引發討論，不少人也狂點頭，「老實說我有點期待它的效果，我個人也是偏好舒適>降噪」、「討厭耳塞耳悶感，如果能有一點降噪功能確實不錯」、「降噪上一定還是入耳式會贏，但舒適度蘋果應該可以期待」、「我也對4代降噪很有興趣」、「期待+1，耳塞式的我戴了耳朵會痛QQ。」另外，也有網友表示，「我只對iPad mini 7和 iPhone SE 4 有興趣，今晚熬夜看了個寂寞。」