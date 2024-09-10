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火鍋店徵人「月薪34K起」！老闆嘆找不到人　網全搖頭：會餓死

一名網友分享火鍋店的徵才資訊，引起熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲內湖一間火鍋店開出徵才資訊，但開出的薪資卻被不少人吐槽太低。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現在全台面臨人力短缺的困境，尤其旅遊業及餐飲業更是長期鬧人力荒。對此，一名網友日前分享火鍋店的徵才資訊，內容可見該工作工時為9小時，月休8天、薪水3萬4千元以上，但卻一直徵不到人，讓原PO不禁好奇詢問「給這樣真的很爛嗎？」此文一出，引起熱議。

原PO在PTT以「火鍋店缺工找不到人，給這樣真的很爛嗎?」為題發文，表示自己經常到這間位於內湖的火鍋店用餐，日前發現店家公布徵才資訊，早班跟晚班的工時都是9小時，薪資含全勤是3萬4千元以上，此外還有1個月8天的休假，以及免費供餐、公司聚餐、員工折扣、全勤獎金、三節禮金、年終獎金等福利。

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原PO認為，這份工作的內容算相當簡單，但卻一直徵不到人，導致他每次去用餐都要等待，「不是沒人結帳就是沒人擦桌帶位」，該店老闆也曾向原PO抱怨「都找不到人」，讓原PO感到相當疑惑，好奇詢問「這樣是有給很爛嗎？怎麼都沒人要來？」

貼文一出，引起網友熱烈討論，許多人認為是薪資太低的問題，「台北34K會餓死」、「這薪水太低了吧」、「月休8的餐飲，我看過開5萬還找不到人的」、「這什麼鳥數字，我寧願去超商大夜班」、「34K真的不如去跑外送，還不用看臉色」、「台北搖飲料都有40K了」、「這種薪資就是給在地年輕人或中年老人在做的，沒有家庭負擔、不用租房的」。

還有過來人留言指出「火鍋店的工作內容比較複雜，下班就滿身汗臭味和油煙味」、「哪裡簡單了？內外場都要跑一天9小時」、「這個還要桌邊服務，有點硬」、「有些餐廳餐飲品項複雜也是很累人耶」、「生意好的餐飲業很累，一直走一直動」。

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