電池健康79%想換了！i12果粉看完發表會悶嘆「再捏1年好了」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨登場，正式發表全新iPhone 16。就有果粉表示，目前拿的是iPhone 12，電池健康度已經掉到79%，加上很想要5倍以上鏡頭，原本覺得真的想換了。可看完發表會後，他不禁直呼，「默默決定再捏一年好了…尤其重量又變重真的很悶。」

果粉在PTT的iOS板發起討論，「接下來兩年的iPhone 17/18 硬體亮點」，他從去年等iPhone 16 Pro等到現在，「想說看看會不會真的上10倍，想說我的12電池健康度79%，真的是捏不住了，尤其真的很想要5倍以上鏡頭拍演唱會。」可看完這次發表會，還是默默決定再捏一年，「尤其重量又變重真的很悶」。

不過他指出，前幾月開始看到17、18的消息，才是主要讓他決定再等等的原因，「可靠度有待討論，但目前多家媒體跟不同訊息來源都有大概重複了。」首先他提到iPhone 17 Pro，「48MP 潛望鏡頭（最主要讓我決定等的理由）」。

原PO表示，因為iPhone 16 Pro是把廣角升級48MP，「看普遍是說明年會把最後一顆潛望也升級，這樣就三顆鏡頭都正式48MP。」另外，他覺得今年發表會在AI功能的部分，很多都是稱「coming soon」，感覺可以等之後硬體跟上再說。

再來他提到iPhone 18 Pro，「主打應該就是台積電第一顆2奈米，效能／功耗應該會有比較有感進步。」最後直呼，「不知道有沒有等等黨一起再蹲下去了…」也在留言處直呼，自己不是撥不出錢換16，「就是一個奇摩吉過不去…想到再一年最在意的相機有可能又升級…囧 ！又不想trade in吞折舊。」

貼文引發討論，不少果粉也有感，「i11 ProMax 也是還在等」、「12陪等」、「手上XR告訴你，你還能再等兩年」、「12Pro本來今年想換，看完16想繼續蹲了QQ」、「我懂你，推文要笑要罵隨便他們，我的13Pro也要再戰兩年。」但也有網友認為，「消費電子產品想換就換，除非是經濟問題」、「不要想太多，該買就會買。」