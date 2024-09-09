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200元小火鍋見「1配料」！他怒噴髒話：用這種爛東西充數喔

火鍋配菜有豆芽菜。（圖／翻攝自PTT）

▲火鍋配菜竟有豆芽菜，讓原PO超火大。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

火鍋對不少台灣人來說，是一項不可或缺的存在，不管什麼季節都會看到有人在吃，路上的火鍋店也非常多間。一名網友抱怨，去吃小火鍋，結果發現裡面的配菜居然有豆芽菜，讓他氣到罵髒話。

原PO在PTT以「小火鍋一份200配菜有豆芽菜」為題發文，表示雖然蔬菜很貴，但也可以不用這樣吧，小火鍋一份200元，雖然有自助吧、冰淇淋、豬油拌飯、滷肉飯吃到飽等，但為什麼小火鍋的配菜，會有豆芽菜這種狗東西，「XXX，到底是X小？」

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原PO怒嗆，「200塊的小火鍋，不便宜欸，用這種爛東西充數的喔，我真的很不爽，小火鍋配菜是豆芽菜，只要是個人、不是智障，到底誰可以接受？」

從照片中可以看見，小碗裡面滿滿的菜，除了有高麗菜，居然還有豆芽菜，菜量還不少。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「快看有盤子」、「豆芽普林超高吃多痛風」、「有豆芽菜就是低端，除非去頭去尾」、「豆芽菜一包200g也30元了」、「嗆老闆啊，要吃豆芽菜我去鐵板燒就好了」。

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