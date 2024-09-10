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一見「粉紅色iPhone 16」他想到餐巾紙！網搖頭：3色都像垃圾袋

▲▼iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 16新機照片。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果2024秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，iPhone 16、iPhone 16 Plus這次推出5種顏色，分別是黑、白、粉紅、湖水綠和湛海藍色。不過就有網友看到粉紅色的新機照片後，透露自己聯想到餐廳常見的餐巾紙。該則貼文曝光後，也掀起討論。

iPhone 16、iPhone 16 Plus這次推出5種顏色，分別是黑、白、粉紅、湖水綠和湛海藍色；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則推出4種顏色，包含鈦黑、鈦白、自然鈦，還有全新「沙漠鈦金」色。

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▲▼iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 16 Pro新機照片。（圖／翻攝自蘋果官網）

新機的顏色曝光後，就有網友在PTT的iOS板上，以「iPhone 16粉紅色」為標題發文，提到他一看到iPhone 16的粉紅色新機照片後，就馬上想到餐廳的粉色餐巾紙。

貼文底下，網友也紛紛回應，「這次16的顏色不行」、「這個粉色太深不好看」、「俗氣」、「紅龜粿粉」、「粉色好深喔」、「硬要說比較像餐飲業，那種粉色便宜衛生紙吧」、「便宜的顏色」、「3個顏色都像垃圾袋」。

還有網友直呼，「明明15的粉那麼好看，不知在想啥」、「15的粉那麼好看為什麼不沿用」。不過也有網友表示，「很好看啊，可惜今年想換成Pro系列」、「現在有多少人是裸機派？裝上殼根本沒差好不好」、「有種太空科技感」。話題引發討論。

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