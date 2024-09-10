新北市公共工程優質獎頒獎　侯友宜感謝幕後英雄辛苦付出

▲本次個人貢獻獎由捷運局科長李文浩、養工處股長簡林煒、觀旅局主秘王國振等3人獲獎，今年更首次頒發「個人貢獻獎第三類」，由第一線工班職人蕭柏輝先生獲獎。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「113年度新北市公共工程優質獎」頒獎典禮9日登場，由市長侯友宜頒發工程優質獎與個人貢獻獎，表揚各項優質公共建設的幕後英雄，感謝所有辛苦付出的市政團隊夥伴及公共工程職人，帶動新北市不斷蛻變成長。

侯友宜表示，新北市公共工程優質獎已邁入第22年，隨著時代環境轉變，公共工程標準也隨之提高，市府不僅要提升各項建設品質，更要運用創新工法，確保工程兼顧生態保護及環境永續，期勉第一線公共工程人員持續精進，共同建構新北市成為宜居幸福的城市。

▲侯友宜感謝所有辛苦付出的市政團隊夥伴及公共工程職人，帶動新北市不斷蛻變成長。

侯友宜也感謝所有獲獎的同仁及團隊，為市民朋友生活息息相關的各項公共工程努力及把關，包含三鶯大橋二期改建工程、新北市立美術館興建工程、安坑輕軌土建工程、新北高中通學廊道改善工程、八里左岸自行車道串連改善計畫及新店民安段、土城永和段、土城大安段三處青年社會住宅新建工程等，都是各單位一步一腳印辛勤付出，讓新北市得以躍升國際大城市。

工務局指出，新北市公共工程優質獎評分指標與時俱進，除了品質管理、進度管理、具耐久性與容易維護管理等指標，更將節能減碳、防災與安全、生態保育、公民參與及創新科技運用等項目納入。經過嚴格評選，今年共有11件工程獲得優質獎，其中建築工程類有城鄉局、新工處及消防局等3個機關獲獎，土木工程類則有捷運局、新工處、養工處等3機關6案獲獎，而水利工程類有高灘處及農業局2機關獲獎，獲獎工程將進一步代表市府角逐行政院公共工程委員主辦的公共工程金質獎競賽。

此外，個人貢獻獎由養工處股長簡林煒、觀光旅遊局主秘王國振、捷運局科長李文浩等3人贏得第一、二類獎項，今年度更首次頒發「個人貢獻獎第三類」，由第一線工班職人蕭柏輝先生獲獎。完整獲獎名單，可至「新北市政府採購處」官網「首頁＞工程品質管理＞工程優質獎」查詢。

▲侯友宜到場頒發工程優質獎與個人貢獻獎。