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淡水河左岸沿岸改善計畫　榮獲「新北公共工程優質獎」

▲淡水河左岸沿岸改善計畫。（圖／新北市高灘處提供）

▲米倉無限公園今4月完工，完成淡水河左岸A+級新生活水岸最後一塊拼圖。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「113年新北市政府公共工程優質獎」得獎名單出爐，新北市政府高灘地工程管理處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」工程，榮獲優等獎殊榮，市長侯友宜於9日頒發獎項，表揚高灘處在水環境改善方面的卓越成就，展示新北市對於水利建設的持續投入與創新精神。

水利局長宋德仁表示，「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)」工程自今年4月完工後，即完成淡水河左岸A+級新生活水岸最後一塊拼圖，沿線從「獅子頭山水匯集廣場」、「海世界觀景平台」、「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「林蔭樹海漫步道」、「米倉無限公園」再至「八里左岸漫步廣場」及「十三行兒童遊戲場」，改善從蘆洲區北側經五股至八里區河濱自行車道長達10公里的帶狀遊憩廊道，打造A+級新生活水岸。

▲淡水河左岸沿岸改善計畫。（圖／新北市高灘處提供）

▲淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）榮獲「新北市政府公共工程優質獎」。

宋德仁局長說，工程施作期間雖遭遇施工期間須保持自行車道暢通及紅樹林清疏受潮汐的影響等等的大大小小難題，經施工團隊積極趕工，皆如期如質完工，提升淡水河左岸10公里的水環境品質，還融合居民、遊客和生態需求，創造出綠意盎然且具吸引力的河岸風貌，此外，透過騎行自行車低碳移動的方式，讓淡水河左岸同時成為綠色城市的重要廊帶和環境生態的保護網。

高灘處感謝所有評選委員的肯定，「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」完工後，為新北市民提供更多親水和休憩的選擇，且據交通部觀光署統計，淡水、八里為去年國旅最受歡迎觀光目的地，國民旅遊人口位居第一名，不僅是A+級新生活水岸美景，現在還有八里城市沙雕展可以欣賞，年底還有跨年煙火，歡迎民眾沿著淡水河左岸自行車道前來，一覽淡水河岸美景。未來亦將持續精進，致力於為新北市打造更優質的水都環境。

▲淡水河左岸沿岸改善計畫。（圖／新北市高灘處提供）

▲侯友宜9日表揚高灘處在水環境改善方面的卓越成就。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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