免費停車1個月！樹林長壽公園地下停車場啟用

▲長壽公園地下停車場9月9日起開放免費停車1個月。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日主持樹林區長壽公園地下停車場暨市民活動中心啟用典禮，邀請在地議員、里長和居民一塊來「呷甜甜歡慶入厝」；侯友宜說，長壽公園市民活動中心與地下停車場共構，同時公園總綠化面積更擴大到12座籃球場之大，讓有「樹林之肺」美譽的長壽公園綿延永續。停車場從9日下午18時起試營運，開放免費停車1個月。

侯友宜表示，樹林與相鄰的土城、鶯歌生活圈蓬勃發展，為紓解市區及火車站周邊臨停、轉乘和居民停車需求，經向中央爭取前瞻計畫補助興建的長壽公園地下停車場，為樹林區第一座前瞻補助的全智慧化停車場，可提供224格汽車位、3格大型重機車格及105格機車位，並由交通局與民間業者合作的新北電動汽車充電智能平台建置6座充電樁及電動車專用滅火毯，提供民眾安全、便利的停車充電服務。

▲侯友宜主持樹林區長壽公園地下停車場暨市民活動中心啟用典禮。



民政局長林耀長表示，樹林長壽市民活動中心興建總經費約1,500萬元，活動中心屋頂採薄層綠化工法綠建築，室內面積近120坪，設有廚房，可提供銀髮族社區共餐、教育研習、交誼活動等多功能使用，預計造福超過1萬6,000名里民。

交通局長鍾鳴時指出，長壽公園地下停車場工程總經費約4.4億元，導入全智慧停車服務系統如車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等，配合LINE PAY、悠遊卡、e-Tag 免下車自動扣繳及全場設置QR CODE掃碼繳費，提升車輛進出場效率，停車智慧又方便。

交通局表示，長壽公園地下停車場將自9日下午18時起試營運至10月9日止，試營運期間開放免費停車，10月10日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票3,600元、轉乘月票2,880元；機車臨停每次20元、月票300元、轉乘月票240元，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。

▲建置6座充電樁及電動車專用滅火毯。

▲公園總綠化面積更擴大到12座籃球場之大。