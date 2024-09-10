響應交通安全月！侯友宜駕車示範停讓行人　籲落實交通安全觀念

▲新北市府設置互動體驗區和道安資訊區，讓市民可以親身參與學習道安知識。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應交通安全月，新北市政府9日於市府1樓大廳舉辦「新北市交通安全月『停讓文化2.0』記者會及展覽活動」，展覽時間自即日起至13日、每日10時至17時。市長侯友宜也親自駕駛電動體驗車，示範正確停讓行人方式，宣導「車輛慢看停．行人安全行」，侯友宜說，「讓」是最好的安全生活方式，呼籲民眾重視交通安全觀念並落實於生活。

侯友宜表示，交通安全是民眾生活中很重要的一部分，新北市推動交通安全月，希望藉多元宣導方式，不斷提醒民眾養成「車輛慢看停．行人安全行」的習慣並落實於生活，保障行人安全。侯友宜指出，除了擴大宣導教育，新北市也持續完善轄內交通號誌、標線及相關道路工程，強化執法監理，盼透過跨局處合作提升交通安全；經過市府團隊長期努力，新北市的行人事故發生率及酒後駕車發生率都低於全國平均值。侯友宜強調，交通安全宣導沒有終點，市府會盡最大的心力守護市民通行安全。

▲新北市政府9日舉辦「新北市交通安全月『停讓文化2.0』記者會及展覽活動」。

另外，侯友宜也首度攜手圍棋女神黑嘉嘉拍攝交通安全宣導影片，影片中侯友宜化身騎士禮讓行人黑嘉嘉過馬路，傳達停讓文化的精神。侯友宜感謝黑嘉嘉對交通安全宣導教育的支持與鼓勵，並呼籲市民禮讓行人、遵守交通安全法規。

新聞局表示，為讓市民更深入了解有關停讓的交通規則，即日起至9月13日、每日10時至17時於市府1樓大廳舉辦「停讓文化2.0」展覽，現場設置互動體驗區和道安資訊區，讓市民可以親身參與學習道安知識。其中，互動體驗區模擬路口實境，設有道路地貼和「停」、「讓」立柱，讓小朋友可透過駕駛兒童體驗車學習正確的停讓行為。道安資訊區則涵蓋停讓行人、酒駕防制、高齡者交通安全及微型電動二輪車騎乘安全等主題，歡迎市民朋友踴躍參與。

▲侯友宜攜手圍棋女神黑嘉嘉共同宣導交通安全觀念。



▲銀髮長輩可透過駕駛機車模擬器學習正確騎行觀念。