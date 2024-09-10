改善土城區希望之河惡臭　新北水利局今進場施工

▲改善土城區希望之河惡臭，新北市水利局9月10日進場施工。（圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區公館溝希望之河部分渠段，因水流較緩，渠底常有異味飄散的情形，為改善臭味問題，市府自籌322萬經費，由水利局辦理渠底改善工程，將沿線攔水堰打除配合河道整理，以修整河道坡度，加快流速並改善流況，將於9月10日進場施作，預定今年11月完工，完工後渠底流速加快，屆時將可大幅降低臭味問題。

水利局長宋德仁表示，水利局近年已於公館溝上游土城醫院旁及重劃區段內完成相關改善工程，現況維持良好，但因目前周邊部分用戶污水下水道尚未完成污水下水道用戶接管，本府水利局現正辦理該區污水接管計畫工程，俟污水接管截流完成後，希望之河水質也將得以改善。

宋德仁說，公館溝(希望之河)一帶，本市土城區公所均定期排定期程清疏以維持排水功能，目前針對渠底不順部分，辦理渠底改善工程，以加速水流減少臭味，另公館溝倘若發現有違反環保法令之情形，將移請主管機關依法裁處。

水利局表示，公館溝沿線集水區約為3萬2,264戶，截至2024年8月已接管1萬9,439戶，完成率60.2%。未接管尚有1萬2,825戶，持續由板橋三期三標及土城暫緩區辦理接管，預計2026年竣工，完工後接管可達2萬9,038戶，完成率90%，以達削減污染源，改善公館溝水質，提早完成水清淨環境為目標。