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蘋果敗訴定讞！　歐盟最高法院宣判：須補繳「4620億台幣」稅金

▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 歐洲最高法院裁定，蘋果須向愛爾蘭補繳130億歐元稅金。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球果粉關注iPhone新機之際，歐洲最高法院宣判蘋果公司（Apple）敗訴定讞，須向愛爾蘭補繳130億歐元（144億美元，約新台幣4620億元）稅金，不得再提出上訴，結束這宗長達10年的官司。

綜合CNBC及《路透》，蘋果歐盟總部設於愛爾蘭，歐盟執行委員會（European Commission）2014年對該公司納稅情形展開調查，2016年發布命令，稱蘋果過去逾20年來受益於愛爾蘭2項裁決，非法將稅務負擔降至最低0.005%，要求追回130億歐元逃漏稅款。

蘋果對此指控，歐盟命令有悖現實與常識；愛爾蘭也對歐盟裁決提出質疑，因其低稅率有助吸引大型科技公司在歐洲設立總部。

蘋果及愛爾蘭2019年對歐盟裁決提出上訴，2020年歐盟普通法院（EU's General Court）以無法證明愛爾蘭給予蘋果稅務優惠為由，判蘋果勝訴，並撤銷歐盟執委會的命令。

歐盟執委會隨後提出上訴，全案提交至盧森堡的歐洲法院（ECJ），即歐盟最高院。而歐洲法院選擇支持歐盟反壟斷專員維斯塔格（Margrethe Vestager），10日推翻普通法院裁決，宣布維持歐盟執委會2016年的命令。

法官指出，「法院對此案做出最終判決，並認同歐盟執委會2016年的決定」，即愛爾蘭非法給予蘋果優惠，必須追繳130億歐元稅金。蘋果對此表示失望，「歐盟執委會無視國際稅法要求，我們的收益已在美國納稅。」

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