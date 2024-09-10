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省錢買「降價iPhone 15系列」！果粉搖頭勸買i16：錯過最佳時機了

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果2024秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，這次主要圍繞在「Apple Intelligence」、「鏡頭變化」以及新顏色登場，有網友好奇，iPhone 16全系列價格都與15維持一樣，並沒有漲價，好奇該買降價的iPhone 15 Pro還是直接買最新款的16 Pro，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「現在還值得買降價的全新15 Pro嗎？」先撇除能不能買到，i16 Pro的128GB售價3萬6900元，「如果15 Pro能在32000左右入手，感覺還是很有競爭力吧？」

他整理出5點iPhone 15 Pro與iPhone 16 Pro的差別，首先是用不到的專業功能，拍照、錄音等等，「A18 Pro，RAM沒加大差距一定不會拉多大，我相信A17 Pro肯定也還能一戰，所以AI部分持平」。再來是有改良但還沒被驗證的散熱、續航；變好且有機會用到的是超廣角、螢幕變大、相機控制按鍵；變差的部分則有體積變長、重量增加。

原PO坦言，「今年要不是沒漲價，不然其實很好選，但就是因為持平，所以有機會做同位階討論，而且新機各項周邊應該也是定價在賣，買起來也是一筆錢」。

型號 128GB 256GB 512GB 1TB 開賣日
iPhone 16 (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$29,900 NT$33,400 NT$40,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Plus (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$32,900 NT$36,400 NT$43,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Pro (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) NT$36,900 NT$40,400 NT$47,400 NT$54,400 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Pro Max (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) - NT$44,900 NT$51,900 NT$58,900 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣

貼文曝光，不少人都提到iPhone 15 Pro的硬傷是發燙問題，「要不是15散熱不好，不然我覺得買降價的15 cp值最高」、「15 Pro電量跟散熱真的是悲劇，有點後悔」、「我的15Pro Max夏天中午室外照相，大概5分鐘就會跳，需要降溫」、「15Pro Max在太陽底下玩pokemon go的確蠻熱的」、「15Pro大太陽下要拍照螢幕亮度調最高，拍個一分鐘就開始降亮度了」。

多數網友建議買新的i16，「才差幾千元，買新的」、「買新不買舊」、「看在散熱這一點還是選新的吧」、「散熱看評測出來，有差異的話會換，目前15Pro拍照燙到靠北」、「只買新的，不差那點錢」。

此外，Dcard上有網友提到，「16出來之後，15新機全部會漲回官網價，如果想買便宜可以考慮二手，不用懷疑，就是會漲價，現在就在漲了」。事實上，傑昇通信曾分析，每年iPhone新機上市前，價格通常會達到最低點，等到9月份的發表會時，價格就會變貴了，以往iPhone 13就是如此，在iPhone 14上市前，iPhone 13已降至最低價2萬990元，新機上市後，又漲到2萬2000多元，甚至大缺貨。

▼iPhone 16與iPhone 15比較。（圖／記者許力方製）

▲▼iPhone 16。（圖／記者許力方製）

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關鍵字：

蘋果iPhone新機討論價格

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