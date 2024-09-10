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看完蘋果發表會「想跳槽三星」！大票過來人曝心得…點頭了

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會圓滿結束，iPhone 16系列掀起話題。就有果粉表示，他從iPhone 7一路換到現在的15，覺得蘋果每年都在「擠牙膏」，看到今年的發表會，更是想跳到三星陣營了，想問有跳槽的人後悔過嗎？貼文吸引不少過來人大推，「光是沒瀏海看了就很舒服」、「用下來很滿意。」

有網友在Threads表示，他從iPhone 7一路換到現在的15，不敢說自己是資深老粉，但一直都知道蘋果每年都在「擠牙膏」，而會用的人還是會用，只是今年看下來，他真的很想跳到三星陣營，想問有沒有人從蘋果跳槽卻後悔的。

看到貼文後，不少過來人現身大推，「使用下來很滿意，至少沒遇到過熱不能用的情況，拍照是真的很讚，表情符號可能需要稍微習慣一下」、「從iPhone 6一路換到15 Pro，後來換三星s23 Ultra愛不釋手，沒有後悔欸～拍照錄影都大勝」、「從11pro跳到三星後…就沒回去過了。」

還有人表示，「上禮拜跳脫蘋果回安卓還在適應期，但使用起來還不錯，各種驚奇」、「朋友從i12跳三星，他完全發現新大陸」、「已換三星，沒後悔過，而且光是沒瀏海看了就很舒服」、「三星的指紋解鎖太方便了，之後還會繼續支持」、「要超強的續航和硬體規格選安卓，要完整使用蘋果生態鏈的產品選iPhone。」

但也有網友相反，「我是三星跳蘋果的，因為系統真的用不久，不想每年換手機。但拍照真的很讚，覺得有需要可以再拿一支拍照用」、「有（舉手），後來又換回蘋果，三星（Ultra 24）照相與手寫功能很棒，但是生態圈比較窄的感覺」、「拍照是三星完勝，系統當然還是Apple完勝。各有各好，如果生活圈用不到Apple，那真的可以跳。不過我會考慮後勤，Apple還是吊打安卓。」

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