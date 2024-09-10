新iPhone別買第1批？他曝「1真理」網共鳴笑翻：機王命天註定

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會圓滿結束，iPhone 16吸引不少果粉想買單。就有賣手機快10年的過來人表示，每年iPhone開賣時，都會有人說「不要買第一批」，但以他的經驗來看，「我只能說，會拿到機王的人就是天註定，跟第一批沒啥關係」，貼文掀眾人共鳴笑翻。

有網友在Threads表示，他和同事聊天，討論到每年iPhone開賣時，都會有人說「不要買第一批」，他就忍不住搖頭，「我賣了快10年的手機，我只能說，會拿到機王的人就是天註定，跟第一批沒啥關係。」

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看到貼文後，就有人秒笑，「真的欸！我親戚原本只用三星，怎麼換都是機王，後來終於換了iPhone，結果還是機王」、「沒錯，機王命天註定，很愛扯不要買第一批」、「贊成，從小到大幾乎都是第一批，沒遇過就是沒遇過。」

還有苦主現身，「機王在這，10次有8次要換機，人家送的也不例外，送人的完全沒問題」、「真的餒！常常買到機王的我。」但也有網友指出，「至少1-3個月後，才知道對應機型有沒有問題，部分可處理的嚴重問題，確實後面還沒生產的批數有可能解決，不過是要看實際是什麼問題，任何電子產品都是這樣，普通人不建議首發是正確的。」