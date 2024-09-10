iPhone 16遭嫌改變小、沒亮點！網曝1原因「支持換新機」

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果2024秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，正式發表新品包含外界矚目的iPhone 16系列，還有Apple Watch與AirPods，不過有網友看完後表示，手上的iPhone 12繼續戰，Apple Watch SE手錶也不用換。對此，也有網友搖頭不買i16，「13 Pro仍盡忠職守」、「i11決定換電池再戰兩年」。

有網友在論壇「mobile01」發文，分享看完發表會的感想，「我的SE手錶不用換，iPhone 12也不用換」，要繼續戰，也好奇大家會不會想換iPhone 16。

貼文曝光，有網友也不考慮買新機，「蘋果11還不錯用，電池健康度80%，繼續撐著」、「iPhone 14 Pro Max決定再戰一年」、「謝謝蘋果替我省錢，手上的11 Pro繼續再戰」、「XR繼續撐著用，希望可以撐到17出來」、「主管年薪快450萬，還在用iPhone 13，等SE4比較實在」、「13 Pro仍盡忠職守，16再好，也不編預算」。

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



想買iPhone 16的網友，原因紛紛是「舊機太舊了」，「我兒子的XR都用六年了，不換恐怕撐不下去了（其實我覺得要硬撐的話可以等iPhone17），誰叫iPhone就是耐操」、「我iphone 7用到現在，想換的原因是前後鏡頭自己壞了，手電筒也不亮了，但其餘使用正常，所以會想換16 Pro Max，不然我根本不會想換手機，蘋果一隻至少也要用7年以上」、「我的XS今年也要換了，容量不夠大，電池效能也低下」、「我的XR是不想再戰了，更新了一代但價格沒變，對老舊機換新的吸引力就是大」。

其中有不少網友抱持觀望的角度，「目前還在用iPhone 8，用快7年了，還在觀望中要不要換iPhone 16」、「還在觀望中，看大家使用得如何」、「沒啥爆點出來，跟以前差好多，只好先觀望了」、「先等第一批出來看有沒有什麼問題再說吧」。