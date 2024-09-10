美和科技大學共融營　助新鮮人快速融入校園生活

▲美和科技大學舉辦新生體驗營，打造「共融創新」新亮點 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學為打造「共融創新」美和新亮點，喜迎校園新鮮人，特辦理為期3天新生共融營，課程豐富多元，重點則以「定向越野」及「趣味闖關」等活動，讓新生盡快熟悉校園環境，並邀請知名歌手畢書盡為新生演唱，藉由悠揚歌聲，激勵新生正向學習態度，以彰顯美和科技大學「凡事為學生著想」積極辦學態度。

校長王建臺致詞中長表示，美和科技大學始終秉持「以人為本」的創校精神，致力貫徹「證照第一、就業優先」的辦學理念，為國家及社會提供優秀護理與健康科技人才，並以「韌性商數(RQ)」，期勉新生應對未來挑戰，面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力，就是未來大學生必須注入的重要元素，同學應利用在校學習期間，訓練自我擁有強大的心理韌性，爾後遇到重大難關，才能順勢而為，更有「谷底反彈」的力量，俾打造自己成為職場所需高階人才。

學務長黃其彥表示，3天新生共融營，為協助新生盡快適應大學(專)生活，課程以融入在地社區巡禮、六堆歷史探訪、原住民文化體驗、新住民培力發展及產業創新導覽等內容，打造豐富文化色彩，多元知性的互動體驗，俾讓新生瞭解學校安全、創新、在地、多元、專業與友善的學習環境，是讓大家盡情實現夢想的場域。

隨著新生共融營的順利結束，新生將正式迎來新學期的開始，學校將繼續秉持「凡事為學生著想」辦學態度，全方位照顧學生「身、心、靈」學習需求，為學生提供豐富的學習資源和多樣化的活動，協助每位學生成為專業高階人才，期待新血脈加入，持續壯大、發展下去。