AI揚帆啟智慧適性主動固學力　黃偉哲出席校長會議期勉打造優質學習環境

記者林東良／台南報導

台南市教育局27日辦理台南市113學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議，黃偉哲市長親自出席，除回顧教育領域的豐碩成果，也感謝校長們的辛勞，並提醒應深入掌握學生學力，持續落實校園環境巡檢，打造優質的學習環境。

這次校長會議以「AI揚帆啟智慧 適性主動固學力」為主題，會中也由教育局長鄭新輝、學校校長及老師分享課中差異化教學的成果，齊心提升學生學力。

市長黃偉哲表示，台南市的教育成果斐然，主辦本屆全國科展大獲好評，而本屆全國科展台南市的總成績也獲得全國第三、六都第二，建興國中總成績更獲得國中組全國第一，非常傲人的成就。台南市也是率全國之先，將生成式AI納入教學，透過AI輔助教學，讓學生可以獲得個別化的學習。

黃偉哲市長強調，台南市在其他領域如：藝術、音樂、閱讀也都有亮眼的表現，感謝各位校長、老師及全體同仁的努力，希望新的學年度可以更上一層樓。黃市長說，去年登革熱的高峰期是在9月份，提醒校長們務必落實校園環境巡檢及清除登革熱孳生源，加強防範，齊心提供孩子們安全的學習環境。

教育局鄭新輝局長表示，上個學年度台南市的教育成果非常亮眼，不僅在教育部「校園資訊基礎環境112年執行成果暨113年推動計畫」評選榮獲特優；在全市國中小學的推動下，普及化運動參與人數逐漸增加，體位適中率逐年提高，112學年度健康體位適中率國小提升1.7%，國中提升1.3%，也在各項中央健康促進評比中屢獲佳績，更獲首屆「卓越縣市獎」殊榮，成效卓著。

教育局表示，學校學力表現是辦學的基礎，因此本次校長會議邀請到歸仁國中吳家增校長、永康國中巫佳錚老師、安定國小陳秉家老師以及山上國小楊巽堯老師分享「課中差異化教學實施成果」；另外，隨著AI時代的來臨，教育應該要提早準備，在下午時段也邀請了教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺，以「亞洲數位學習與AI生成式趨勢與實務分享」為題進行專題演講，帶領校長們就科技領導、科技輔助教學提升學生學力實務進行探討，希望校長們以更前瞻的眼光去看待學生的學習，運用科技掌握老師教學及學生學習情形，提升學校學力品質。