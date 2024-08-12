勤益科大校長遭控「幫女兒卡教職」　教育部：未錄取

▲勤益科大校長遭控為愛女護航教職，教育部做出回應。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國立勤益科技大學校長陳文淵遭指控，為幫女兒爭取校內文創系專案助理教授職缺，涉濫用職權、動用親信，把所有應聘者都打不及格，待退休後，女兒再接教職，即可避開利益迴避問題。對此，教育部今回應，職缺聘任屬學校職權，校長女兒並未錄取，目前也尚未接獲該校提報相關資格審查案。

根據《鏡週刊》報導，勤益科大文創系今年4月公告，將招聘具有「數位音樂」專長的專案助理教授，應聘資格須有教育部核發的助理教授證書。校長陳文淵的女兒陳怡菁，目前在校內擔任兼任助理教授，也來應聘該項職缺，但陳怡菁今年8月兼任滿2年，校方才會送教育部審查助理教授資格，加上陳文淵明年3月退休，為避開利益迴避問題，於是把所有應聘者都打不及格，先幫陳怡菁「卡位」，等陳文淵退休後，再讓陳怡菁順利取得專案教職。

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教育部表示，依「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」規定，公立專科以上學校校長對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得進用為學校或附屬（設）學校（機構）的編制外專任教學人員；編制外專任教學人員的聘任程序，由學校自行訂定。

教育部指出，該校徵聘專案教師的資格條件包括具該領域助理教授證書、相關領域教學資歷至少5年以上、業界實務專職年資至少5年以上、相關領域產學合作績效、發表相關論文至少3篇以上等。經瞭解，該職缺經過2次公告、共6人投件應聘，均因資格不符未錄取，校長女兒也未獲錄取。教育部強調，職缺聘任為學校權責，學校依自訂辦法辦理聘任事宜。

教育部說，有關教師聘任，由各大學依大學法、教育人員任用條例先行聘用，並依專科以上學校教師資格審定辦法及送審作業須知等規定，報部審查教師資格。教育部目前並未接獲勤益科大報送陳怡菁助理教授資格案。