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輔大校長第一人！ 藍易振領軍千里鐵馬環台凱旋

▲▼輔仁大學校長藍易振鐵馬環台挑戰完滿成功。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學校長藍易振鐵馬環台挑戰完滿成功。（圖／輔仁大學提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

2024年9月，輔仁大學迎來了一項歷史性的壯舉——藍易振校長成功完成了鐵馬環台挑戰，成為該校首位達成此成就的校長。今天，藍校長帶領他的環台車隊榮耀返校，受到了熱烈的歡迎和讚揚。迎接儀式上，包括教廷督導鍾安住總主教、校牧林之鼎神父、全球校友總會會長鄭時寧、輔仁大學校友總會理事長江惠貞等重要貴賓，以及數百名師生，共同慶祝這次活動的圓滿成功。

這次環台騎行歷時11天，涵蓋了1025公里的距離，攀升高度達4900公尺，總騎乘時間長達65個小時。藍校長與隊員們在旅途中互相支持，面對挑戰共同克服困難，結下深厚的情誼。藍校長幽默地分享了他在旅途中戰勝困難的「三力三念戰勝三好」心得，笑稱是靠著毅力、體力、耐力，以及信念、正念、愛念，克服了手酸、屁股痛、肚子餓等身體上的疲憊，讓現場氣氛輕鬆愉快。

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▲▼輔仁大學校長藍易振鐵馬環台挑戰完滿成功。（圖／輔仁大學提供）

今年的環台壯舉不僅是一場體能挑戰，更首次融入了環保元素，參與者們在途中特別進行了植樹和淨灘活動，以此呼籲社會大眾關注環境永續的重要性。藍校長表示，這次活動不僅讓參與者鍛煉了體魄，更加深了對環境保護的使命感。他承諾未來將引領輔仁大學在環境保護與社會責任方面投入更多的行動與實踐。

在返校儀式上，鍾安住總主教對車隊的努力表示由衷的感動，他稱讚這群人在烈日下完成了非凡的挑戰，並強調這正是「健康輔仁、愛心輔仁、正向輔仁」精神的最佳體現。他特地為車隊灑聖水祈福，並與副校長汪文麟神父、校牧林之鼎神父及聶達安神父共同為他們祈禱，希望他們未來能在各自的崗位上繼續發光發熱。

全球校友總會鄭時寧總會長特地從美國趕回台灣，代表全球49個校友會及25萬名校友迎接藍校長和他的車隊。她表達了對輔大未來發展的期許，表示希望這支鐵馬車隊不僅僅停留在台灣，更能夠跨出國際，挑戰世界各地的騎行路線，以此展現輔大人的勇氣與凝聚力。鄭會長與江惠貞理事長也表示，或許明年她們也將一同參與環台挑戰，展現輔大校友的團結精神與熱情。

▲▼輔仁大學校長藍易振鐵馬環台挑戰完滿成功。（圖／輔仁大學提供）

最後，藍校長宣布明年的鐵馬環台挑戰將會繼續舉行，他鼓勵更多師生與校友參與這項充滿挑戰與意義的活動，在騎行中挑戰自我、激發潛能。他進一步強調，這項活動不僅僅是個人挑戰，更是凝聚輔仁大學教職員工生意志力的象徵，為學校邁向百年大學的重要里程碑做好準備。藍校長呼籲大家共同努力，正如輔仁大學校歌所唱的「祝我輔仁，其壽千春」，一起迎接輔仁大學的輝煌未來。

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