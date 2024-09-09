颱風摩羯重創越南「20死200傷」！台商重鎮慘兮兮　仍停電斷訊

▲颱風摩羯重創越南，當地災情慘重。（圖／路透）



文／中央社

颱風摩羯重創北越地區，海防市迄今仍有許多地方處於斷電、停水、失去通訊的狀態。海防台商會評估，近半台商廠房都受到損害，初步了解有些地方需要5天才能恢復供電。

颱風摩羯7日從中國海南島襲向越南本土，一路掃過廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）、河內市（Ha Noi）等。越南經歷15個小時的強風暴雨肆虐，災損及人員傷亡嚴重。

摩羯目前已減弱成熱帶性低氣壓，但持續為越南北部帶來豪大雨。越南媒體VTC News晚間報導，今天下午1時，老街省（Lao Cai）沙壩（Sa Pa）下大雨，一處山崩掩埋4戶人家，下午3時許已找到6具遺體。

截至目前，颱風摩羯造成越南至少20人死亡，200餘人受傷。

越南台灣商會海防分會（海防台商會）秘書長朱佐永表示，7日下午颱風登陸後不久，當晚6時許整個海防市斷電並失去通訊，連電話都不通，至今天下午4時還有很多地方仍斷電、斷訊。

朱佐永指出，今天風雨暫歇，他外出查看，發現海防市大多數的行道樹折斷或被連根拔起，一些地方積水未退。此外，馬路上許多電線桿倒下，他認為，這是相關單位迄今仍不敢復電的原因。

▲摩羯至今造成超過20人死亡、200人受傷。（圖／路透）



海防台商會會長王坤生位於海防市塗山郡（Do Son）的廠房鐵皮屋頂被強風吹落、掀開，當地對外通訊及電力至今天下午4時30分仍中斷。王坤生必須開車前往海防市中心才終於收到訊號並對外聯絡。

王坤生說，他自己的廠房要2至3天清理，恢復原狀大概需要6至10天，恢復生產的時間則要視何時供電。他與塗山的電力公司聯繫，得到的答覆是至少需要5天才會正常供電。

他表示，海防市的台商人身安全暫無問題，只是這次風勢真的很大，估計有一半的台商廠房受到損害。由於海防市很多地方仍無法對外聯絡，目前暫無法具體估算受到影響的台商人數與受災情況。

颱風摩羯走後，越南首都河內市如同遭受轟炸過一樣，行道樹倒成一片，滿地樹葉、落枝，至今天下午5時仍未清理完，市區交通受到嚴重影響、情況混亂。越南民智報（Dan Tri）報導，河內市有近1.5萬棵路樹倒掉。

颱風摩羯被越南認定為近30年來南海最強颱風。河內台商觀察，颱風來臨前儘管一些單位不斷發出預警，卻不見相關人員事前出來修剪行道樹或為其加固，導致一些用路人被樹壓死，直到颱風走了才在善後，防災意識待加強。