花蓮鐵公路受創「陸海空備援出爐」　交長下令搶修安全至上

▲交通部長陳世凱召開緊急應變會議。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

大雨轟炸花蓮，今(8)日下午2時崇德鐵公路中斷，交通部長陳世凱召開災害應變會議，擬定陸海空備援計畫，包括台鐵南迴線加開列車、高鐵增全車自由座、北花和中花加開加班機，蘇花海運備援明天視情況啟動。陳世凱也指示，各單位同仁與旅客安全一樣重要，務必在「安全第一」的原則下，全力搶通。

台鐵和仁到崇德間東正線遭土石淹沒軌道封鎖，該區間停駛，台北往花蓮方向之列車行駛至和仁站止、花蓮往台北方向停駛。目前旅客列車南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。

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崇德蘇花公路中斷，公路局下午15時30分安排搶修機具進場，期間曾有90餘部大小車輛受困匯德到崇德間，目前公路局已搶通北端162.9k，北返車流已疏離。另正全力搶修164.5k，並協同花蓮和平派出所警力進行南行車輛轉向北返勸離中。

交通部長陳世凱應變會議中要求陸運、海運與空運同時啟動疏運措施。陸運部分，南迴線對號列車全面開放站票，並於17時01分與19時，各加開花蓮站往新左營站新自強號全車自由席列車，同時台鐵公司將配合公路搶通後，辦理公路接駁。另高鐵今日也於22時45分加開一列新左營站至南港站列車全車自由座，接駁台鐵旅客。

空運方面，民航局協調航空公司9月8日晚間及9月9日周一早上加開台北—花蓮往返各一班，並於9日周一加開台中—花蓮往返一班航班。海運方面已預作蘇花海運備援準備，待周一視鐵公路搶通狀況，即時啟動。

陳世凱表示，因鐵公路中斷，影響民眾的交通安排，為此致上最深的歉意。交通部提醒民眾，近期如有往返花蓮地區需求，請密切注意各疏運單位發布之訊息，並配合現場交通管制措施，以利行程規劃。