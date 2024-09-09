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可能有颱風！　今下最大地區曝

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，今日午後苗栗以南降雨較廣泛，有局部大雨機率；而低壓帶內有些擾動發展，有可能變成颱風，但其位置和走向的分歧度很大，還要再觀察。

氣象署今晨對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天低氣壓接近，大台北、東北部有不定時短暫陣雨，深夜後水氣增多，而花蓮、台東、恆春半島、澎湖也有零星短暫陣雨；桃園以南大致多雲，午後苗栗以南降雨較廣泛，有局部大雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周二低氣壓從台灣北部海面通過，迎風面降雨增多擴大，北部、東北部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，花東水氣相對較零星，而中南部則是午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，周三低壓逐漸遠離，北部、基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周四至周日台灣位於低壓帶，水氣較多，吹偏東風、東北風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，而周六、周日北部也有局部短暫陣雨。

至於最近是否可能還有其他颱風生成，張承傳分析，低壓帶內有些擾動發展，有可能變成颱風，但其位置和走向的分歧度很大，不確定性滿大，還要再觀察。

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