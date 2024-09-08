低壓水彈來襲！北台灣轉雨一周溼答答　貝碧佳颱風恐生成

▲台灣位在低壓帶內，下周有「貝碧佳」颱風發展趨勢 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今天（8日）台灣位於低壓帶內，午後熱力作用影響，各地都發展出旺盛對流，造成局部短延時豪雨，其中彰化二水3小時累積雨量達195毫米。未來一周水氣多，明天（9日）低壓接近，天氣轉趨不穩定，北台灣有雨，午後各地都有局部雷陣雨，且菲律賓東方海面有利熱帶系統發展，恐有新的熱帶系統生成。

氣象署預報，明天低氣壓接近及影響，環境為東北風，迎風面大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區也有零星短暫陣雨，清晨因海陸風輻合，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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▼未來一周水氣多，北台灣轉雨 。（圖／中央氣象署、NCDR）



預計10日（周二）低氣壓接近及影響，北部及東北部降雨較多，且有局部較大雨勢發生的機率，花東也有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。低氣壓明晚至10日晚間從台灣北部海面通過的機率較大，通過區域風浪都會增大。

未來一周台灣仍處於低壓帶內，氣象署指出，環境以東北風為主，雲量較多易降雨，極端高溫發生的機率下降，各地高溫普遍在32到34度左右，沒下雨時感受稍悶熱。

南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域近期均為大低壓區，當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，請留意氣象署發布最新預報資訊。災害預報士賈新興表示，9日到10日菲律賓東南方外海有熱帶性低氣壓或第13號颱風「貝碧佳」發展趨勢。

對此，天氣風險公司分析，低壓帶中還是有熱帶擾動發展的機會，但目前預報發展趨勢不明確，可能的生成位置、強度以及未來走向都還有很大的分歧，不過依目前預報短時間內影響台灣的機會偏低。近期由於受到低壓帶影響，雲雨較容易發展，天空中的雲量多就會遮蔽陽光加熱，因此整體高溫相較前幾天有降低的趨勢，但還沒下雨的時候可能仍有陽光露臉。

▼氣象署一周天氣預報：

●9／9（一）低氣壓接近，天氣轉趨不穩定

大台北及東北部局部短暫陣雨，偶爾不定時來一陣

花、東零星短暫陣雨

其他各地午後局部雷陣雨

中南部午後留意局部大雨

●9／10（二）低氣壓通過北部海面，北東降雨機率增

北部及東北部局部短暫陣雨，降雨機率比週一高

花、東零星短暫陣雨

其他各地午後局部雷陣雨

北部、東北部留意較大雨勢、南部山區也要注意

●9／11（三）低壓漸遠離，降雨漸趨緩

北部及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨

其他地區午後有局部短暫雷陣雨

●9／12（四）～9／15（日）環境偏東風至東北風，水氣增加

東半部有局部短暫陣雨，

周末兩天北部也有局部短暫陣雨

其他各地午後仍有局部短暫雷陣雨