　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低壓水彈來襲！北台灣轉雨一周溼答答　貝碧佳颱風恐生成

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲台灣位在低壓帶內，下周有「貝碧佳」颱風發展趨勢 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今天（8日）台灣位於低壓帶內，午後熱力作用影響，各地都發展出旺盛對流，造成局部短延時豪雨，其中彰化二水3小時累積雨量達195毫米。未來一周水氣多，明天（9日）低壓接近，天氣轉趨不穩定，北台灣有雨，午後各地都有局部雷陣雨，且菲律賓東方海面有利熱帶系統發展，恐有新的熱帶系統生成。

氣象署預報，明天低氣壓接近及影響，環境為東北風，迎風面大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區也有零星短暫陣雨，清晨因海陸風輻合，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼未來一周水氣多，北台灣轉雨 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

預計10日（周二）低氣壓接近及影響，北部及東北部降雨較多，且有局部較大雨勢發生的機率，花東也有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。低氣壓明晚至10日晚間從台灣北部海面通過的機率較大，通過區域風浪都會增大。

未來一周台灣仍處於低壓帶內，氣象署指出，環境以東北風為主，雲量較多易降雨，極端高溫發生的機率下降，各地高溫普遍在32到34度左右，沒下雨時感受稍悶熱。

南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域近期均為大低壓區，當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，請留意氣象署發布最新預報資訊。災害預報士賈新興表示，9日到10日菲律賓東南方外海有熱帶性低氣壓或第13號颱風「貝碧佳」發展趨勢。

對此，天氣風險公司分析，低壓帶中還是有熱帶擾動發展的機會，但目前預報發展趨勢不明確，可能的生成位置、強度以及未來走向都還有很大的分歧，不過依目前預報短時間內影響台灣的機會偏低。近期由於受到低壓帶影響，雲雨較容易發展，天空中的雲量多就會遮蔽陽光加熱，因此整體高溫相較前幾天有降低的趨勢，但還沒下雨的時候可能仍有陽光露臉。

▼氣象署一周天氣預報：
 ●9／9（一）低氣壓接近，天氣轉趨不穩定
大台北及東北部局部短暫陣雨，偶爾不定時來一陣
花、東零星短暫陣雨
其他各地午後局部雷陣雨
中南部午後留意局部大雨

●9／10（二）低氣壓通過北部海面，北東降雨機率增
北部及東北部局部短暫陣雨，降雨機率比週一高
花、東零星短暫陣雨
其他各地午後局部雷陣雨
北部、東北部留意較大雨勢、南部山區也要注意

●9／11（三）低壓漸遠離，降雨漸趨緩
北部及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨
其他地區午後有局部短暫雷陣雨

●9／12（四）～9／15（日）環境偏東風至東北風，水氣增加
東半部有局部短暫陣雨，
周末兩天北部也有局部短暫陣雨
其他各地午後仍有局部短暫雷陣雨

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

ET快訊
快訊／花蓮1大1小被沖走！尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明
竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」靠牆身亡
MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭
章子怡疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了
27歲健身網紅劉燦「戶外溺斃」
花蓮吉普車被沖走！「乘客僅2歲」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市大雨特報！雨彈持續到明晨　最新警戒區域曝

低壓水彈來襲！北台灣轉雨一周溼答答　貝碧佳颱風恐生成

花蓮鐵公路受創「陸海空備援出爐」　交長下令搶修安全至上

快訊／花蓮縣宣布：秀林鄉和平村「明停班停課」

台鐵崇德=和仁「明上午8時搶通」　花東北上新自強號開放站票

土石流中斷北上鐵路！花蓮車站「人潮塞爆」畫面曝光　旅客超崩潰

快訊／蘇花公路和仁~崇德路段搶通　19時30分起放行2小時後封閉

郵局出包「國軍薪水多發3.8億」　交通部急召檢討會

土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車、開放站票

低壓殺到「中南部雨最大」　周三可能有熱帶擾動

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

快訊／4縣市大雨特報！雨彈持續到明晨　最新警戒區域曝

低壓水彈來襲！北台灣轉雨一周溼答答　貝碧佳颱風恐生成

花蓮鐵公路受創「陸海空備援出爐」　交長下令搶修安全至上

快訊／花蓮縣宣布：秀林鄉和平村「明停班停課」

台鐵崇德=和仁「明上午8時搶通」　花東北上新自強號開放站票

土石流中斷北上鐵路！花蓮車站「人潮塞爆」畫面曝光　旅客超崩潰

快訊／蘇花公路和仁~崇德路段搶通　19時30分起放行2小時後封閉

郵局出包「國軍薪水多發3.8億」　交通部急召檢討會

土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車、開放站票

低壓殺到「中南部雨最大」　周三可能有熱帶擾動

林采緹峇里島曬成雀斑臉！　「比基尼炸出上圍」零修圖近照流出

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

aespa奪下TMA大賞！〈Supernova〉「舞台開全麥」唱功強炸全場

日團來台喊話「想看徐若瑄」！　魏如萱睽違11年唱神曲：是小驚喜

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

網購族快看！0元起免運吃到飽、滿額送壽司郎　電商9／9限定下單優惠整理

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

巴黎帕運完美落幕！中華代表團3銀2銅作收20年來最佳

首購族劣勢！　近60%美受訪者不滿「房子太少」

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

生活熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

可能有雙颱！　今雨擴全台

大量土石淹沒台鐵畫面曝光「整條軌道消失」　今恐難以搶通　

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

不是寧夏夜市！一票人公認「好吃又最頂」

土石流中斷鐵路　花蓮車站人潮塞爆

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

沒空管《拳上》館長吼「老子要救人」！網：要劫獄嗎

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

更多熱門

相關新聞

低壓殺到「中南部雨最大」　周三可能有熱帶擾動

低壓殺到「中南部雨最大」　周三可能有熱帶擾動

明天(9日)和周二低氣壓接近，天氣不穩定，全台有降雨機會，中南部午後有局部大雨，未來一周後半期將有熱帶擾動發展，觀察時間點可能落在周三、周四左右，路徑、強度和是否影響台灣仍有不確定。

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

即／暴雨襲嘉義　台3線土石流崩坍畫面曝

即／暴雨襲嘉義　台3線土石流崩坍畫面曝

快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響

快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　豪雨炸3地　

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　豪雨炸3地　

關鍵字：

氣象氣象雲貝碧佳颱風颱風

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

可能有雙颱！　今雨擴全台

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

大量土石淹沒台鐵畫面曝光「整條軌道消失」　今恐難以搶通　

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面