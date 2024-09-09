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今全台有雨！　下周可能有颱風

記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，根據數值模式模擬，下周西北太平洋持續有颱風形成機會，位置離台灣不會太遠，但還有很高的不確定性，要持續觀察。

廖于霆指出，今天全台受到低氣壓逐漸接近影響，各地天氣不穩定，整天時晴時雨，中南部山區午後也有雷陣雨，局部地區雨勢較大，雖然不下雨時艷陽高照，但請不要被騙了，外出請記得攜帶雨具，免得被突如其來的大雨淋成落湯雞。

▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

廖于霆說，影響台灣的低氣壓中心，目前在琉球東南方海面，向西移動，預估周二離台最近，會從台灣北部海面通過，雖然這系統比颱風弱得多，但它的環流帶來的對流胞，還是會為全台帶來降雨，周一是全台有零星陣雨，周二則是北部降雨較明顯，要到周三低氣壓中心進入大陸，台灣降雨才會趨緩。

廖于霆提到，目前在西北太平洋的熱帶擾動還是比較活躍，除了這兩天有低氣壓影響外，周末也還有另一個低氣壓影響可能，雖然都不是颱風，但讓天氣較不穩定，容易發生短時較大雨勢。

廖于霆表示，根據數值模式模擬，下周西北太平洋持續有颱風形成機會，位置離台灣不會太遠，不過這是7天以上預報，颱風是否真的形成，未來對台灣的影響如何，都還有很高的不確定性，這周要持續觀察。

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