白營集結挺柯文哲、綠搶收割小草　李彥秀：最大輸家是司法制度

▲民眾黨號召支持者挺柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨今（8日）晚間6點半在立院群賢樓外舉行晚會，聲援黨主席柯文哲。黨中央緊急應變小組召集人黃國昌強調，今晚的集結，是要為台灣的司法正義站出來。國民黨立委李彥秀對此表示，民眾黨期待透過這樣的方式，化危機為轉機，蓄積政治量能，但恐怕民進黨已經做足了準備，就是要收割小草，而「這次事件最大的輸家就是台灣的司法制度。」

民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城弊案，法官5日裁定羈押禁見，而民眾黨仍然全力相挺並捍衛柯文哲的清白。民眾黨今日晚間將在立法院群賢樓外舉辦街頭開講聲援柯文哲，除了盼網路上的小草能站出來，各地方黨部也發起動員，就是希望能衝高參與的人數，展現捍衛柯文哲清白的決心。

李彥秀指出，司法制度的公正性，是大家共同的期待，但民進黨八年的執政，打著司法改革的旗幟，換來了司法信任度越來越低。這次處理京華城案件，以民眾黨以及當事人角度，確實有許多偵辦程序上值得檢討之處。民眾黨期待透過這樣的方式，化危機為轉機，蓄積政治量能。

李彥秀分析，民進黨已經做足了準備，就是要收割小草。兩邊高度政治化操作，恐怕讓京華城案，淪為恆者恆信、不信者恆不信的羅生門。不論結果如何，這次事件最大的輸家就是台灣的司法制度。