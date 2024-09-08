「1500沈慶京是什麼？」律師曝2方法查證：柯文哲提抗告勝算渺茫

▲柯文哲遭北院裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

京華城弊案持續偵辦，有媒體報導，檢廉在民眾黨主席柯文哲家搜索到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，被認為是收取威京集團主席沈慶京1500萬元的紀錄。黃帝穎律師表示，柯文哲與沈慶京的1500是什麼？有2個查證的方法，另外，若柯文哲想提抗告，「勝算渺茫」。

黃帝穎律師在粉專發文，對於柯文哲與沈慶京的1500金流，有2種可能的查證方式。首先，可以比對金流及海外資產，如果檢廉真的查扣到記載沈慶京1500的柯文哲的USB，那麼他們當然會追查這筆1500的金流；但如果要查證海外資產或虛擬貨幣，則需要更多的時間比對。

其次，可能會策動沈慶京轉為污點證人，黃帝穎指出，沈慶京涉及行賄罪，與收賄罪相比，行賄罪的刑責實際上輕很多，「因此較有法律上誘因，例如交保、緩刑，策動轉為污點證人。」行賄者清楚自己支出的金流，如果沈慶京轉為污點證人，將有助於查明這筆1500及其他不正利益。

關於此案，黃帝穎律師指出，沈慶京、應曉薇、彭振聲、吳順民等四位涉及京華城弊案的被告，都曾提起抗告，但都被高院駁回，目前全部都已經確定羈押，「柯文哲如想提抗告，勝算渺茫！」

★未經判決確定，應視為無罪。