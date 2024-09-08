曬合照力挺柯文哲！　柯志恩要法務部說清楚：偵查不公開是笑話？

▲國民黨立委柯志恩力挺柯文哲，質疑司法是否公正。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭裁定羈押禁見，移送土城看守所，民眾黨宣布將召集民眾抗議司法濫權。對此，國民黨立委柯志恩今（8日）表示，柯文哲從人生巔峰跌落谷底，令人不勝唏噓與惋惜。她認為，最令人詬病的，為什麼特定媒體可以獲得偵辦「內幕」﹖法務部鄭銘謙部長應向社會說明，不該眼盲心也盲，請注意檢調天秤是否公正無私，有無受上級指示辦案﹖在台灣「偵查不公開」到底是神話或笑話。

柯志恩表示，這幾天在地方參加很多活動，民眾的熱情讓人暫忘「台北的煙硝」，但偶而看一下手機新聞，政壇的驟變仍讓人感到沉重與感慨。

柯志恩表示，柯文哲以醫生素人從政吸引無數中間選民和年輕粉絲，自2014風光當選台北市長以來，政治之路可說十分順遂、充滿了光芒，沒想到一個「京華城案」竟從人生巔峰跌落谷底，令人不勝唏噓與惋惜。

柯志恩指出，由於案情偵辦中，對於司法大家只有「尊重」，但相信很多人對台灣司法是否真正獨立打上問號，尤其這次柯文哲的羈押，很多「小草」們悲憤莫名不是沒有理由，在罪刑法定和無罪推定的原則下，希望北檢顧及社會觀感和司法的威信，更應拿出公正的辦案能力，倘有不法收賄應拿出金流與證據，否則難免落入押人取供的質疑聲浪。

柯志恩再指，但最令人詬病的是，為什麼特定媒體可以獲得偵辦的進度與「內幕」﹖法務部鄭銘謙部長應向社會說明，該媒體的「獨家」究竟是北檢的「獨厚」，答案若是證實，這是否也是另一種「圖利」﹖

柯志恩質疑，還是北檢藉由媒體放話、刻意製造輿論欲帶風向﹖還是特定媒體和部分檢察人員有秘密管道﹖倘若如此，是否又違背「偵查不公開」，並涉及刑事洩密、行政懲戒之責呢﹖

最後，柯志恩強調，司法的正義女神蒙上眼睛，象徵司法人員無視地位高低、一視同仁而對被告做出公平的審判。但法務部長不該眼盲心也盲，請注意台灣檢調的天秤是否公正無私，尤其有無受到上級的指示辦案﹖請向社會說清楚、講明白，在台灣所謂的「偵查不公開」到底是神話或笑話。

★未經判決確定，應視為無罪

▼柯文哲5日遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）