如果同意藍白合「柯文哲還會有今天？」　趙少康嘆：勸他都不聽

▲趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，遭北院裁定羈押禁見、移送土城台北看守所，至今邁入第4天，曾任國民黨副總統候選人的中廣前董事長趙少康表示，柯文哲想要東山再起「不容易」，回顧2024總統大選，當時苦口婆心勸柯文哲，都勸不聽，如果當時跟侯友宜合作也許會贏，「今天還會變這樣嗎？」

趙少康在YouTube頻道「觀點」談論柯文哲，未來是否還有機會東山再起？他直言不容易，「搞這麼多案子，怎麼選阿」，雖然現在小草很多，都還是支持並相信柯文哲，但大部分的人還是會審慎觀察。

趙少康回憶今年初總統大選，柯文哲當時意氣風發，「他有想到他今天會這樣嗎？眼看他起高樓，眼看他樓塌了」，那時如果跟侯友宜合作，起碼有一半的機率會贏，「如果柯文哲贏了，他還會有今天嗎？」

趙少康表示，當時苦口婆心勸柯文哲，但是勸不聽也勸不動，最後讓賴清德40％當選總統，現在賴清德要做什麼就做什麼，「柯文哲午夜夢迴，不會後悔嗎? 不會捶心肝，早知今日何必當初」，但現在後悔也來不及了。

回顧藍白合協商，雙方陣營在去年11月23日在君悅酒店舉辦會談，為在野整合做出最後的努力，不料，最終場面難堪，公開互撕、不歡而散，藍白合破局。

※未經判決確定，應視為無罪。



▼馬英九、朱立倫、柯文哲、侯友宜於政黨協商會議後合影。（圖／記者林敬旻攝）

