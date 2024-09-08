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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德16年前稱羈押傷害人權、轟押人取供　主張檢調有證據就起訴

▲▼陳水扁曬出與柯文哲昔日合照，手拿「堅持」兩個大字的書法。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁曬出與柯文哲昔日合照，手拿「堅持」兩個大字的書法。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，遭北院裁定羈押禁見，並移送土城台北看守所；民眾黨則指控總統賴清德的領導，是「黨檢一體」的新威權體制，重創司法信任。回顧2008年，馬英九時代的特偵組向法院聲押前總統陳水扁時，當時面對弊案的民進黨秉持保障司法人權、堅持偵查不公開二大原則，而時為民進黨團幹事長的賴清德則表示，羈押是傷害人權的，他認為檢方若有證據可以直接起訴。

過去強調「清廉」、「改革」形象起家的柯文哲，曾大力批評政商關係、財團拿刀叉吃人肉；不過，歷經10年起落，隨著京華城等弊案爆發，柯文哲也開始被發現跟財團的關係糾葛不清。

面對柯文哲所深陷的弊案，民眾黨將此定調為政治追殺，民眾黨緊急應變小組召集人、立委黃國昌8日在記者會上表示，賴清德領導的「黨檢一體」新威權體制，重創不僅是柯文哲的個人清譽，還有人民對司法的信任。

黃國昌表示，要捍衛的不僅是柯文哲清白與程序正義，更要發出怒吼的是，由賴清德領導的「黨檢一體」新威權體制，對台灣公平正義、對人民司法的公信力造成無比創傷。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

至於賴清德對此案的態度，他日前接受媒體訪問時則維持一慣基調。他表示，身為總統，對於任何司法案件，不宜對個案表達態度，但原則是，不分黨派、不問何人，只要違法就鼓勵檢調單位依法查辦、勿枉勿縱。

不過，如果把時序拉回到16年前的2008年11月，當時馬英九政府的特偵組，向法院聲押前總統陳水扁。當時屬在野黨的民進黨，對於扁案則是秉持「保障司法人權」及「堅持偵查不公開」兩大原則，並且強調司法機關應該注意程序正義、司法人權，不應該「押人取供」作為偵辦手段。

當時的賴清德則是擔任民進黨立院黨團幹事長。那個時候的賴清德對於「扁案」則表示，羈押是傷害人權的作法，應該是司法的最後手段，檢方如果有證據可以直接起訴，社會大眾不會有意見，但政府卻不顧程序正義，押人取供，污辱陳水扁。

至於時任的民進黨文宣部主任鄭文燦則表示，司法機關以龐大的人力、物力投入偵查，假如不能窮盡所有證據調查，就貿然採取羈押作為偵辦的手段，將使社會各界懷疑司法公信力？他表示，如以羈押作為手段，司法單位有義務對社會清楚說明理由何在。

★未經判決確定，應視為無罪

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賴清德柯文哲弊案陳水扁

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