要藍營「兩大咖」小心　邱毅揭賴清德下一步：藍白解體、奪立院優勢

▲前總統馬英九、總統賴清德。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭裁定羈押禁見，移送土城看守所，民眾黨更直指，總統賴清德領導「黨檢一體」新威權體制迫害。對此，前立委邱毅今（8日）表示，賴清德的下一步，可以歸納出3點，第一「迫使藍白解體」、第二「司法追殺兩大目標，馬英九與傅崐萁」、第三「對付特定國民黨立委」。他認為，目的就在降低在野黨席位，讓民進黨恢復立院優勢，才可大權一把抓，完成資源獨佔的目標。

邱毅於臉書表示，賴清德的下一步是什麼？大致歸納成3點。

第一「迫使藍白解體」，邱毅指出，現在已經把柯文哲關進去，而且是禁見，這樣民眾黨8席立委綑在一起的力量就沒有了，賴清德必然威脅利誘，促其內亂，然後裂解，拉走一部分人，使藍白合解體。

第二「兩大司法追殺目標，馬英九與傅崐萁」，邱毅再指，針對國民黨內重量級人物進行司法追殺，而且有兩個大目標，一是馬英九，馬的三中案在八月底已完成高等法院準備程序，正式進入審理階段，法官也宣布必須出庭應訊，而賴清德必然伸出黑手，進行司法干預操作。另外一位則是傅崐萁，拿著他的老案子，甚至新案子大作文章，並藉此降低國民黨立院黨團的戰力。

第三「對付特定國民黨立委」，邱毅認為，將用司法力量對付特定國民黨立委，現在已有顏寬恆和鄭天財困在司法官司中，顏鄭兩人以外，將鎖定4至5位整肅目標。

最後，邱毅強調，賴清德的目的就在降低立法院在野黨席位，使「藍白合解體」，民進黨恢復立法院優勢，賴清德才可大權一把抓，予取予求，完成其獨裁，資源獨占的目標。

★未經判決確定，應視為無罪

▼柯文哲5日遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）