台東推動科技化工地管理　6處完成污染管理系統導入

▲台東推動科技化工地管理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動營建工地科技化管理，以提升空氣品質保護效能，透過台東縣環保局跨單位及產學合作方式，輔導縣內營建工地導入科技化管理模式，截至目前今年計有6處工地完成科技化污染管理系統的導入，設置崑山科技大學研發的「智慧柱揚塵監控管理系統」或「移動式智能灑水設備」，可以隨時監控及掌握工地防制狀況，有效降低揚塵。



台東縣政府表示，為了響應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」，透過環保局輔導縣內營建工地導入科技設備進行污染管理，強化縣內工地空氣污染管理的水平和效率，減少營建工程空氣污染對城市的影響，共同維護台東縣優良的空氣品質，也讓施工人員工作環境更好，同時朝向第3項「健康與福祉」目標邁進。

台東縣環保局指出，近年來包含空氣品質感測器在內的科技監控設備的應用，已成為營建工程污染管制的重要工具，環保局協力輔導縣內工地參與污染管理方式的轉型，在已完成科技化污染管理系統導入的6處工地其中1處，為首度合作的「台灣自來水股份有限公司第十區管理處」，進行跨單位合作，成功打造1處管線工程科技化管理示範工地，隨時監控及掌握工地防制狀況，並可連動灑水系統，有效抑制揚塵及縮短污染改善的時間，預防污染事件的發生。

環保局進一步說明，目前營建工程污染防制作業皆已訂有相關法令規範，營建業主及承包商除應落實設置外，更鼓勵有效運用科技化污染管理模式，減輕人力管理負荷，使施工人員擁有更好的工作環境，並確保在施工過程中持續符合相關法規要求，降低污染影響民眾生活。