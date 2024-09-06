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新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

▲▼ 新北淡水聖賢祠福地增便民設施 。（圖／淡水區公所提供）

▲▼ 新北淡水聖賢祠福地增便民設施 。（圖／淡水區公所提供）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水聖賢祠今（6日）正式啟用兩座全新設置的金爐與銀爐，提供祭祖民眾更便利且環保的焚燒紙錢空間。聖賢祠原設有1萬6965個骨灰罈櫃位及祖先牌位，民眾過去只能步行至祠外空地焚燒紙錢，造成諸多不便及灰燼飛散的汙染問題。新北市殯葬管理處今特別增設金、銀爐，期望能改善焚燒環境，提升民眾祭祖品質。

淡水區公所今日舉辦隆重的開爐啟用儀式，由新北市殯葬管理處處長陳健民、淡水區長陳炳仲共同主持，並有多位地方議員、里長到場參與，祈求保庇地方平安順利。

▲▼ 新北淡水聖賢祠福地增便民設施 。（圖／淡水區公所提供）

淡水區公所表示，聖賢祠已設有1萬6965個骨灰、骨骸櫃位及祖先牌位等相關設施，祭祖民眾眾多。過去係於外圍空地以鐵網圍設焚燒區，民眾步行至外圍焚燒紙錢較為辛苦，且焚燒時灰燼飛散不僅造成環境汙染且危險。

聖賢祠新設的金爐以紅釉色彩為爐身底漆，屋簷及煙囪分別以喜慶之橘色及金色漆面搭配；銀爐則以較為樸素之白色為底漆色澤，另輔以莊重沉穩的深藍色，兩座爐體相互呼應且將特色嶄露無遺，使民眾得以一目瞭然、便於區分。

新北殯葬處表示，未來民眾可直接在聖賢祠內部焚燒紙錢，不必再步行至外圍，這不僅減少了環境汙染，也提升了祭祖的便捷性，成為傳統儀式與環保理念結合的典範。

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