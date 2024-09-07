研究合歡山生態科展奪冠！　建中王維辰、冷昆叡進軍世界科展

▲▼建國中學王維辰（左）、冷昆叡同學榮獲「大會獎」高級中等學校組植物學科第一名殊榮。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

建國中學王維辰、冷昆叡同學以太魯閣國家公園合歡山「高山生態群聚植物集中開花與昆蟲交互作用之探討」為題，參加第64屆全國中小學科學展覽會，榮獲「大會獎」高級中等學校組植物學科第一名殊榮，也獲得本屆科展的二項特別獎，包括台灣昆蟲學會「中西化學永續獎」，及高級中等學校組「大成獎」，深獲肯定。9月5日於總統府由總統親自接見嘉勉，後續即將進軍世界科展，讓世界看見台灣的保育成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了關注氣候變遷議題，太管處辦理合歡山區植物委託研究計畫，由台大生態學與演化生物學研究所王俊能教授主持112-113年「合歡山區外來植物現況及對原生植物花粉干擾研究」案。該團隊除了研究室成員外，其中建國中學王維辰、冷昆叡同學與研究室團隊，利用有限資源克服萬難，長期在課餘時間共同到合歡山區多次現地調查，累積豐富的野外現地資料及分析結果，成果相當豐碩。

▲▼王維辰、冷昆叡同學長期在課餘時間共同到合歡山區多次現地調查，累積豐富的野外現地資料及分析結果，成果相當豐碩。

他們在9月3日國家公園署辦理的「2024國家公園保育成果與經營管理研討會暨國家公園青年論文競賽」中發表，也獲得小論文組佳作，與會各界都對青年世代優異的研究精神刮目相看，讚賞不已。

研究中在冰河時期，有許多植物遷徙來到台灣成為高山孓遺植物，遷徙來此的高山植物長時間在各個山脈隔離下，基因交流隔絕，逐漸種化出許多台灣特有種。使得台灣高山包括合歡山區有高達50%的植物都是特有種，是東亞亞熱帶高山植物多樣性最高的熱點之一，植物種類極為豐富珍貴，極需國人保育。探討植物圈、昆蟲圈間的交互作用是否穩固，也觀察到外來種有出現在高海拔跡象，提醒管理處持續加強山區外來種的移除，以維護高山生態。

太管處表示研究計畫有年輕人參與向下扎根，更期待能鼓舞更多年輕世代加入國家公園保育工作，讓台灣國家公園之經營管理更為強韌而永續。