　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動情形。（圖／南投縣政府提供）

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2024 Never Stop 永不放棄挑戰巔峰-武嶺」自行車活動將於9月7日（六）清晨5時至下午3時登場，參加人數約2000餘人；公路局中區養工分局表示，使用路線全長約54公里，期間將動員近百名志工、義交、警力及公路保全，沿線進行交通疏導，警方也將視車流採取機動管制，並加強違規取締，確保交通順暢。

中區養工分局指出，本次活動由台灣自由車運動協會主辦，經南投縣政府於113年8月19日依「南投縣各機關團體申請辦理體育賽事活動作業流程」審查同意，並於8月22日南投縣道安會報審查通過後，分局邀請相關單位分別於8月23日(初審)及9月2日(複審)路權申請案，原則尊重南投縣府意見，以活絡在地觀光產業、倡導健康休閒活動。

▲合歡山路段9月7日「2024 NeverStop永不放棄挑戰巔峰-武嶺」自行車活動，將由34名志工、42名義交、17名以上警力及公路保全沿線進行交通疏導，確保通行順暢。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

▲合歡山路段9月7日「2024 NeverStop永不放棄挑戰巔峰-武嶺」自行車活動，路線長達54公里。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

分局說明，賽道使用台14線57K至80K（埔里至霧社）及台14甲線0K+000至31K+350（霧社至武嶺），為兼顧合歡山路段遊客旅遊品質、通行安全、緊急醫療維生等需求，減少塞車民怨，除由台灣自由車運動協會34名志工、42名義交、17名以上警力及公路保全協助交通疏導，縣政府也將於當日成立前進指揮所、公路局中分局配合進駐，即時調度處置突發狀況，並督導該活動單位執行交維情形，列為後續辦理活動准駁之參考。

分局建議，當日欲上合歡山旅客採「分時分流」方式，預先規劃旅行備案、避開自行車活動時間，以免影響旅遊興致；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

ET快訊
拒保？黃國昌：柯文哲會用「適當方法」讓所有人知道捍衛清白態度
吳子嘉預言「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣
日本泡湯「1000女遭偷拍」！　針孔偽裝成石頭
快訊／黃國昌：無論裁定結果如何　柯文哲知道「司法追殺」不會停
柯文哲律師團增1人　聲押庭「下午2點正式召開」
快訊／柯文哲再開羈押庭！　民眾黨最新3點聲明
愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」留羅志祥　結怨內幕曝
快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝
吳怡萱「8年前訐譙柯文哲」：真他X的！　貼文被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

男家中2樓陽台突倒地不起　屏東警聯手救護人員急送醫脫險

有機肥施用季節到　高雄農改場分享「發酵完全有機肥」優點

嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學　深入學習醫藥分業與長照實務

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

桃園市為愛勇敢協會捐贈白米+雞蛋　為供餐據點秋節加菜

桃園市政會議通過114年度總預算案　致力達成全齡照顧目標

第47屆國際技能競賽法國登場　桃竹苗分署4國手出戰

影響層面大！　桃園市政會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案

桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

男家中2樓陽台突倒地不起　屏東警聯手救護人員急送醫脫險

有機肥施用季節到　高雄農改場分享「發酵完全有機肥」優點

嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學　深入學習醫藥分業與長照實務

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

桃園市為愛勇敢協會捐贈白米+雞蛋　為供餐據點秋節加菜

桃園市政會議通過114年度總預算案　致力達成全齡照顧目標

第47屆國際技能競賽法國登場　桃竹苗分署4國手出戰

影響層面大！　桃園市政會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案

桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

雲林工廠變軍火庫！搜出拐杖槍、鋼筆槍　鐵工師傅收押禁見

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

孫女想看貓　阿嬤從門口抱來「乳牛阿甘」還跟鏡頭揮手掰掰

拒保？黃國昌：柯文哲會用「最適當方法」　讓所有人知道捍衛清白態度

楊恩爆料布萊恩反感林書豪　提格同意並曝光原因

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

星巴克9／5起「全品項第二杯半價」　85度C周末多多系列第二杯10元

妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

地方熱門新聞

為愛勇敢協會捐白米+雞蛋　為供餐據點加菜

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

桃園2024海客季吃海客料理　抽美食金

國際技能競賽登場　桃竹苗分署4國手出戰

桃園市政會議　通過114年度總預算案　

苗栗特教學校校長劉雅欣獲頒大台中好人好事代表

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

桃市府通過　房屋稅徵收率自治條例修正草案

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

國1台南仁德段小客車故障「時速40慢慢嚕」

嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學

永不放棄挑戰巔峰賽登場　2000單車好手湧合歡山

更多熱門

相關新聞

永不放棄挑戰巔峰賽登場　2000單車好手湧合歡山

永不放棄挑戰巔峰賽登場　2000單車好手湧合歡山

「2024NEVERSTOP永不放棄挑戰巔峰」自行車賽事活動將於本周六（9月7日）登場，主辦單位表示參賽人數約2000人，仁愛警分局預估將有大量人潮及車潮湧入合歡山、清境地區，將加派警力執行交通疏導，建議民眾提早改道，並請配合執勤員警指揮及管制措施。

台南市公共自行車站點車輛規模再擴大！

台南市公共自行車站點車輛規模再擴大！

民眾武嶺放置宣傳保特瓶　太管處再開鍘

民眾武嶺放置宣傳保特瓶　太管處再開鍘

YAKIMA全美最大車載品牌進軍電商

YAKIMA全美最大車載品牌進軍電商

「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

關鍵字：

合歡山武嶺台14甲2024NEVERSTOP永不放棄挑戰巔峰自行車交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面