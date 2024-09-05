永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2024 Never Stop 永不放棄挑戰巔峰-武嶺」自行車活動將於9月7日（六）清晨5時至下午3時登場，參加人數約2000餘人；公路局中區養工分局表示，使用路線全長約54公里，期間將動員近百名志工、義交、警力及公路保全，沿線進行交通疏導，警方也將視車流採取機動管制，並加強違規取締，確保交通順暢。

中區養工分局指出，本次活動由台灣自由車運動協會主辦，經南投縣政府於113年8月19日依「南投縣各機關團體申請辦理體育賽事活動作業流程」審查同意，並於8月22日南投縣道安會報審查通過後，分局邀請相關單位分別於8月23日(初審)及9月2日(複審)路權申請案，原則尊重南投縣府意見，以活絡在地觀光產業、倡導健康休閒活動。

▲合歡山路段9月7日「2024 NeverStop永不放棄挑戰巔峰-武嶺」自行車活動，路線長達54公里。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

分局說明，賽道使用台14線57K至80K（埔里至霧社）及台14甲線0K+000至31K+350（霧社至武嶺），為兼顧合歡山路段遊客旅遊品質、通行安全、緊急醫療維生等需求，減少塞車民怨，除由台灣自由車運動協會34名志工、42名義交、17名以上警力及公路保全協助交通疏導，縣政府也將於當日成立前進指揮所、公路局中分局配合進駐，即時調度處置突發狀況，並督導該活動單位執行交維情形，列為後續辦理活動准駁之參考。

分局建議，當日欲上合歡山旅客採「分時分流」方式，預先規劃旅行備案、避開自行車活動時間，以免影響旅遊興致；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。