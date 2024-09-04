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永不放棄挑戰巔峰賽9／7登場　2000單車好手湧合歡山將交管

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2024NEVERSTOP永不放棄挑戰巔峰」自行車賽事活動將於本周六（9月7日）登場，主辦單位表示參賽人數約2000人，仁愛警分局預估將有大量人潮及車潮湧入合歡山、清境地區，將加派警力執行交通疏導，建議民眾提早改道，並請配合執勤員警指揮及管制措施。

仁愛分局表示，南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山風景區等是熱門觀光景點，每周末都吸引大量觀光客前往，9月7日早上5時至中午12時許又將舉辦大型自行車賽事活動，因此將利用路口監視器監控轄內車流狀況，除臺14線、臺14甲線清境、合歡山易塞車路段規劃原有交通崗，再加派警力執行機動交通疏導，迅速排除塞車及事故現場，讓周末假期交通疏導措施更完善、交通更順暢。

▲「2024NEVERSTOP永不放棄挑戰巔峰」自行車賽事活動9月7日登場，仁愛分局將加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲「2024NEVERSTOP永不放棄挑戰巔峰」自行車賽事活動9月7日登場，仁愛分局將加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分局呼籲用路人，以「分時分流」的遊憩時間，並提供南投縣易塞車路段交通疏導措施，供用路人行前規劃路線參考，預防性提醒行車如欲壅塞時，請遵從警方交通疏導措施，隨時收聽警察廣播電台，掌握在地交通資訊。

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