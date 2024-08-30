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台大醫學生良成求學經驗分享！學霸書桌最推薦的護眼檯燈　極致護眼同時助你專心有效率

▲▼ 台大,學霸,護眼燈,專注力,練字,Philips,飛利浦,照明,建中,護眼。（圖／Philips飛利浦照明提供）

▲台大醫學生良成追求在專注投入的同時，也要兼顧時間掌控與護眼。（圖／Philips飛利浦照明提供，下同）

圖、文／Philips飛利浦照明提供

學霸的定義為何？考試考得好就能叫做學霸嗎？在講求多元教育及素養的教育風潮下，分數已經不是唯一追求的目標，輕鬆駕馭人生、一帆風順的學霸故事也太無趣，跟各位分享一位台大醫學生良成，不論課業或個人生活，都有屬於自己發光發熱的舞台。他一邊讀書一邊經營自媒體，持續了6年的時間，期間還經過一段重考大學的拚搏歲月；歷經中學時期高強度的學習、醫學系課業的繁重，還要同時顧好超過10萬人追蹤的自媒體經營，在KOL與學生身分之間，到底良成是如何做到切換自如、無縫接軌呢？

專注力為基底，結合創造力與執行力
良成也經歷過屬於自己的挫折，並從中不斷調整、改變，讓他更清楚要如何在自己喜歡的領域認真著墨，不論是寫得一手好字，或是熱愛的舞蹈，自媒體的成就、課業上的好表現，都看得到他努力的足跡，但每個人一天都只有24小時，在繁重的課業及瑣碎的自媒體經營工作中，良成表示，「專注力」是他相當自豪的一項技能，「這幾年，我上學的時候就認真上學，放假跟寒暑假，就用力經營自媒體。」興趣嗜好相當多且廣泛，同時面對繁重的課業與繁多的外務時，專注力是讓他能無障礙切換學霸與KOL模式的最大利器。

曾經，良成也認為只要長時間認真就可以把每一件事都做好，但換來的是眼睛酸澀造成的低效率，Philips飛利浦A5軒博鑽石級全光譜智能護眼檯燈有40分鐘休息提醒的功能，在專注投入的同時，也兼顧時間掌控與護眼；而大範圍護眼光，光線又廣又均勻，均勻出光不刺眼，還有智能入座感應開燈，亮度自動調節，幫助良成不論在複習或者工作的時候，都能夠精準且專注的投入，更有效率。

▲▼ 台大,學霸,護眼燈,專注力,練字,Philips,飛利浦,照明,建中,護眼。（圖／Philips飛利浦照明提供）

A5軒博鑽石級全光譜智能護眼檯燈，提供高效率、高專注度的工作環境
常常在自媒體分享一手娟秀的字跡，其實良成的練字是無心插柳，小學還懵懵懂懂時，老師常常稱讚他字寫得很好，於是讓他為了追求正面的評價而自發性的練寫、認真寫作業，這種正向的回饋，培養出良成跟讀書之間的好關係，因為他不覺得讀書寫字很辛苦，而是發自內心的喜愛。身兼作文家教，良成大方分享，字寫得好看在作文這一關特別吃香，因為不論在作文裡面寫什麼，閱卷老師都不會相信，但若是字寫得好看，還寫說我喜歡寫字，就相當有說服力，自然可以獲得比較高的分數。

▲▼ 台大,學霸,護眼燈,專注力,練字,Philips,飛利浦,照明,建中,護眼。（圖／Philips飛利浦照明提供）

如果從小一開始，要寫十幾年的字，與其不甘不願，不如好好寫字，把字寫得好變成自己的特色，而要練好字，在選擇陪伴成長路上的工具就顯得很重要，Philips飛利浦A5軒博鑽石級全光譜智能護眼檯燈的鑽石級全光譜燈珠，由美國第三方權威UL機構認證，等於是把太陽光搬到書桌上，回歸最自然且無藍光危害的極致護眼光，顏色辨識、彩度的高度擬真還原，加上AA級均勻光，對於看彩色教科書、整理筆記、拍攝抄筆記短影片，都具有相當大程度的幫助。而燈光自動調整的功能，隨時處在護眼的亮度，無需分神調整，隨時處於足夠的明亮與有精神的狀態，還有防眩輔助光源，大幅減少因環境明暗對比產生的眩光及用眼酸澀，讓專注度與效率都達到最高點。

Philips飛利浦A5軒博鑽石級全光譜智能護眼檯燈
購買資訊：https://reurl.cc/E61Rma

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台大學霸護眼燈專注力練字Philips飛利浦照明建中護眼

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