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歐盟機構：今年夏天是「史上最熱」北半球夏季

▲▼ 噴水池,炎熱,高溫,消暑。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年成為有紀錄以來最熱一年的可能性大增。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎6日綜合外電報導

歐盟氣候監測機構（EU）今天表示，2024年北半球夏季已見到有紀錄以來的全球最高溫，不但刷新去年紀錄，還可能使今年成為地球歷來最熱的一年。

法新社報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S ）在世界各地經歷熱浪頻傳的旺季後發布這項數據。科學家表示，熱浪頻傳是人類活動加劇氣候變遷所致。

「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在一項報告中指出：「在（截至8月底的）過去3個月，全球經歷有紀錄以來最熱的6月和8月、最熱的一天，以及最熱的北半球夏季。」

勃吉斯說：「上述一連串創紀錄高溫，使2024年成為有紀錄以來最熱一年的可能性大增。」

「哥白尼氣候變化服務」引用衛星、船舶、飛機及氣象站記錄到的數十億筆溫度資料指出，全球8月地表平均氣溫為攝氏16.82度。

根據資料，全球今年6月和8月的氣溫，已比工業化前的同月平均水準上升逾攝氏1.5度；控制全球溫度升幅在攝氏1.5度內，是遏止氣候變遷對地球造成嚴重影響的關鍵門檻。

人為造成的溫室氣體排放，正在使地球溫度持續升高，同時還提高像是旱災、野火及洪患等氣候災害的發生機率和強度。（譯者：紀錦玲/核稿：洪啟原）

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