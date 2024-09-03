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韓國泡菜成「氣候變遷」另類受害者！面臨「中國低價競爭＋暖化」韓農民哀嘆怎麼辦

▲▼泡菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲韓國泡菜。（圖／pixabay）

文／中央社

知名的韓國泡菜（kimchi，韓國的中文譯法為辛奇）成了氣候變遷的另類受害者，科學家、農人和製造者說，由於氣溫變暖，製作泡菜所需的大白菜品質和量都受到影響。

路透社報導，大白菜適合在較涼爽的氣候中種植，通常在山區，因為山裡溫度在大白菜主要生長期的夏季很少高於攝氏25度。研究顯示，氣候變遷導致天氣變暖，正在威脅這些作物，韓國某天可能會因炎熱而無法再種植大白菜。植物病理和病毒學者李永奎（Lee Young-gyu，音譯）說：「我們希望這些預期不會發生。」他說：「大白菜喜歡在涼爽氣候下生長，適合種植的溫度地帶非常狹窄…最理想的氣溫是在攝氏18度到21度之間。」

在田裡或廚房，無論是商用廚房或一般大眾家裡，農人和韓國泡菜製作者已感受到變化。 這種辛辣的發酵食物可用蘿蔔、黃瓜和蔥製作，但最受歡迎的還是大白菜。被韓國農業部封為「辛奇大師」的李夏妍（Lee Ha-yeon，音譯）談到高溫對大白菜的影響時說，菜心會「變質，根部也會變糊」。「如果情況繼續下去，我們夏天可能就得放棄用大白菜製作辛奇了。」

政府統計數據顯示，去年的高地大白菜種植區不到20年前8796公頃的一半，只剩3995公頃。韓國農業智庫「農村振興廳」（Rural Development Administration）表示，氣候變遷的設想情境預估種植區將在未來25年內大幅縮小到44公頃，到了2090年，高地將不再種植大白菜。研究員指出，隨著夏季變得更暖、更長，愈來愈高的氣溫、無法預料的暴雨和更難控制的病蟲害都導致大白菜減產。

韓國泡菜產業原已面臨中國進口產品的低價競爭，多數銷往餐廳，而氣候變遷又加劇了這些挑戰。昨天公布的海關資料顯示，今年截至7月底的韓國泡菜進口額增加6.9%，達到9850萬美元，幾乎全數來自中國，創歷來同期最高。71歲農民金時葛（Kim Si-gap，音譯）說：「當我們看到報導說，韓國有一天再也種不了大白菜，一方面令人震驚，同時又很悲哀…辛奇是我們餐桌上不能沒有的東西。萬一事情發生了，我們該怎麼辦？」

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