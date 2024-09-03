全球最高！蘋果稅在「中國收30%」　陸專家：蘋果不會主動降低

▲蘋果App Store自2008年推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

陸網2日流傳「蘋果將不再支援微信」的謠言，引起不少專家再次提起蘋果稅一事。蘋果公司今年1月對歐盟摒棄，自2008年蘋果App Store推出以來，對開發者徵收的最高30%佣金。現在開發者在應用程式銷售中，僅需向蘋果支付17%的佣金，而中國則是維持30%。

據《每日經濟新聞》報導，蘋果公司對其在歐盟的iOS、Safari和App Store產品進行了一系列歷史性改革，旨在安撫歐盟的反壟斷監管機構。且在一年後，蘋果對於大多數開發者和訂閱者，佣金比例下降至10%。

從費率來看，目前，中國是全球範圍內，蘋果對於App內交易抽成費率最高的國家。蘋果向中國市場標準企業、中小開發者徵收的「蘋果稅」率分別為30%、15%。

根據第三方數據統計機構Sensor Tower統計，2023年，「蘋果稅」在全球約收入223.4億美元（約人民幣1608億元），中國就佔了超過人民幣400億元，且蘋果在中國不允許App外交易或第三方支付，在歐盟、美國、韓國等地區是允許的。

▲網傳騰訊不願支付高額的蘋果稅。（圖／翻攝自微博）

歐盟委員會曾在今年3月發表聲明，宣布對美國蘋果處以超過18億歐元罰款，原因是該公司濫用其在音樂串流應用程式，在分發市場上的主導地位，違反歐盟反壟斷法規。

近年來，蘋果已在歐盟、美國、日本、韓國等多地遭政府起訴或調查，歐盟地區「蘋果稅」從今年3月開始大幅下降。中國一直沒有加入全球的「圍剿」行動，然而中國開發者的佣金率，始終是全球最高水平，即標準企業30%，中小型開發者15%。

一名專家對此表示，在缺乏監管壓力的情況下，蘋果恐怕不會主動為中國市場降低「蘋果稅」。

先前有消息指出，蘋果加大對騰訊和字節跳動的施壓力度，蘋果希望「堵住」小遊戲支付漏洞，避免開發者將用戶引導向外部支付系統。

騰訊管理層曾回應，騰訊目前正在和蘋果公司進行商討，並且希望取得一個三方共贏的積極成果，「我認為大家對目前情況的本質有一些誤解，那就是目前我們並沒有通過內購（繞開支付）對iOS上的小遊戲進行商業化。」