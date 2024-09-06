茶水間零食被放上網拍賣　南韓大公司警告：抓到嚴厲處分

▲韓國某大公司員工將茶水間零食放到拍賣平台販售牟利。（圖／翻攝自Naver）

圖文／CTWANT

一些公司會在茶水間提供零食給員工享用，但有人卻拿走轉賣牟利！韓國一間大公司員工把茶水間零食帶回家，再放上拍賣平台轉賣；員工不法行為被傳回公司，該公司也發公告示警，強調若再發現類似情形，抓到不法員工會嚴厲處分。

根據韓媒《Chosun Biz》報導，上個（8）月有網友在拍賣網站買零食，賣家專門賣小包包裝的零食，一次都是大量上百包，商品介紹還寫著，「都是全新的，未開封」，一包只要110韓元（約新台幣2元）；賣家還有賣「180包小包裝的沖泡咖啡」和「170包小包裝混合咖啡+30包茶包」。

賣家販賣的物品也被懷疑是某大公司茶水間會放的零食，在網上引起討論，有該公司的員工很震驚，不知道是哪位同事做出這種事，認為對方的行為很荒唐；奇怪的是，沒多久引起爭議的賣家，也火速將所有銷售紀錄刪除。

▲韓國某大公司得知茶水間零食遭轉賣牟利，貼公告示警，若抓到不法員工會嚴厲處分。（圖／翻攝自Naver）

而零食疑似遭員工轉賣牟利的大公司，最近也在公司貼出公告，強調茶水間的零食是給員工的福利，並鄭重警告，「嚴禁二手出售謀取個人利益」，表示如果抓到是哪位員工再做出不法行為，會依照公司規定嚴厲處分。

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