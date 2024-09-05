文旦重返大陸市場　張麗善：樂見兩岸農產開放交流

▲雲林縣長張麗善對雲林文旦品質信心十足，樂見中國大陸恢復文旦柚輸入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年8月大陸禁止進口台灣文旦柚等水果，時隔2年，9月2日宣布恢復台灣「文旦柚」輸入。雲林縣長張麗善受訪表示，樂見大陸解禁文旦，希望透過農產品交流能有更多合作機會，縣府將為農民開發包括中國大陸以及日、韓、星、馬等更多市場，達到產銷平衡，提升農民收益。

張麗善指出，雲林文旦產量占全國8%，有文旦界「LV」稱號，在國際市場絕對有競爭力，今年雲林文旦來不及輸入大陸，但相信果農會因應大陸開放台灣文旦輸入蓄勢發展，做好包括符合進入大陸市場檢驗標準等條件，明年能夠順利把雲林文旦賣進中國大陸。



張麗善表示，雲林是農業大縣，為農漁民辛苦耕種或養殖的農漁產品開發更多元、廣大市場，縣府責無旁貸，樂觀看待中國大陸恢復文旦柚輸入，而不僅是中國大陸市場，包括日韓星馬甚至歐美國家市場，縣府同樣重視，積極建立合作機會，解決農產品產銷問題，提高農漁產品經濟價值。

張麗善強調，中國大陸長期對台灣的釋迦、鳳梨、芒果或是文旦等柑橘類水果，只要經過認證果園，且藥物殘留符合標準，都可出口中國大陸，也希望透過農產品交流合作，搭起兩岸之間的一個和平交流，良性循環擴大農產品市場，提高農民收益。