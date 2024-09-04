　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

記者閔文昱／綜合報導 

雲林縣虎尾鎮一處飼料工廠今(4日)下午1時47分發生重大工安意外，4名工人乘坐吊車執行高空吊掛作業，升高至8米處時，吊臂因不明原因突然斷裂，導致吊籃連人墜下，其中3人送醫搶救不治，另一人則重傷。對此，職業安全衛生署中區職安中心主任李文進表示，鋼鐵公司與起重工程行業者將各被罰款30萬元並勒令停工，具體責任將待後續調查釐清。

據了解，此次事故造成3死1重傷，分別為柯男(57歲)無明顯外傷，無心跳；陳男(61歲)左腳封閉性骨折、右腳撕裂傷、頭部撕裂傷，無心跳；郭男(50歲)胸部撕裂傷，無心跳；以及劉男(55歲)無明顯外傷，昏迷。其中柯男、陳男、郭男傷勢嚴重，經送醫搶救後均宣告不治死亡，而劉男重傷仍在搶救中。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林飼料廠吊臂斷裂，4名工人從6米高處墜落，釀成3死1重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

李文進指出，該事件使用25噸的移動式起重機，將4名勞工吊掛至屋頂進行修繕作業時，吊臂斷裂，導致4名工人從8公尺高墜落至地面。雖然一般來說，吊籃可乘載200公斤，也就是最多兩人，但事發時卻有4人一起在吊籃上，可能就超過限重。

此外，4名工人並未配戴安全帽，同樣也違反職安法規定，目前職安署已對鋼鐵公司與起重工程行業者罰款30萬元並勒令停工，具體責任將待後續調查釐清。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鋼鐵公司的周姓業者表示，這4名工人都是長期合作的熟人，都是有經驗的老師傅，他平常也有交代他們要注意安全措施。然而，事發當天可能因為天熱，4人只戴一般帽子，並未戴安全帽。起重工程行的唐姓業者則解釋，當時剛好有兩名工人要上吊籃，兩名工人要下來，因此在同一時間點有4人在吊籃內。

雲林縣府勞青處表示，吊車、吊臂等都須經過檢測合格，並有限重規定，在作業時也必須有安全措施，對於後續的責任歸屬，將待調查釐清再作認定。雲林地檢署檢察官曹瑞宏已經到現場完成蒐證，將盡速完成相驗。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

ET快訊
快訊／柯文哲現身！「什麼積極介入？法庭上再來講」
快訊／飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工
王世堅PO「嘴角上揚」表情符號
快訊／柯文哲無保請回被撤銷　北院明重開聲押庭！檢辯再對決
賈永婕上任101董座「負責美麗」挨轟！　女醫狠酸：誰還想讀書
小甜甜遭影射出賣愷樂！發聲澄清
快訊／「麟洋配」奧運後首搭　輕鬆叩關台北羽16強
快訊／彭振聲羈押抗告案尚未裁定　竟是抗告理由書沒簽名
快訊／柯文哲無保請回被撤銷！民眾黨發聲了
快訊／金管會出手解房貸荒　銀行優先承作3類案件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

快訊／柯文哲無保請回被撤銷更裁　北院明重開聲押庭檢辯再對決

彭振聲羈押抗告案尚未裁定　理由曝光：抗告理由書沒簽名　

獨／為奪400坪地找黑道砸墓碑劫遺骨　靈骨塔老闆掛病號獲交保

台中貨車吊臂未收扯落電纜線！路邊轎車擋風玻璃遭砸

撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案　「不知情」仍要查

快訊／北檢抗告成功！柯文哲無保請回遭撤銷　高院發回更裁

台中警紀再重創！檢廉搜索4個分局帶走9人...疑違規開單

父過世堂妹來捻香！色堂哥想硬上卻不舉　她受辱怒吞22顆安眠藥

歷年全民遭詐數據攏係假！打詐儀表板新上路：單月金額破百億

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

快訊／柯文哲無保請回被撤銷更裁　北院明重開聲押庭檢辯再對決

彭振聲羈押抗告案尚未裁定　理由曝光：抗告理由書沒簽名　

獨／為奪400坪地找黑道砸墓碑劫遺骨　靈骨塔老闆掛病號獲交保

台中貨車吊臂未收扯落電纜線！路邊轎車擋風玻璃遭砸

撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案　「不知情」仍要查

快訊／北檢抗告成功！柯文哲無保請回遭撤銷　高院發回更裁

台中警紀再重創！檢廉搜索4個分局帶走9人...疑違規開單

父過世堂妹來捻香！色堂哥想硬上卻不舉　她受辱怒吞22顆安眠藥

歷年全民遭詐數據攏係假！打詐儀表板新上路：單月金額破百億

迪麗熱巴素顏照曝光！　眾人驚「越素越好看」：漂亮得太過分了

「海豹冰淇淋」橫空出世　網友驚呼：太天才！

台驊看好貨櫃雙雄　近期買進陽明4100張+長榮1800張

快訊／無保請回被撤銷！　柯文哲：什麼積極介入？法庭上再來講

永不放棄挑戰巔峰賽9／7登場　2000單車好手湧合歡山將交管

中國房市處於關鍵轉變期　中古屋成交量超過新屋

謝雷遭爆坐擁「東區一條街」！　「全亞洲3地置產」真實身家曝光

統一獅致敬軍人節同捍衛主場 戰技操槍表演引人注目

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

小胖林育羣飆高音竟靠這天賦　製作人薛忠銘曾騎車載黎明兜風

這樣也行？陸女被鎖門外　丟手機殼掃描感應器開門

社會熱門新聞

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

即／6米高墜落！雲林飼料廠命危3人宣告不治

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便

33歲「小草」墜樓亡　母盼低調完成後事

壓垮柯文哲最後一根稻草？　再爆「上千萬」不明帳目

撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案

「沈慶京1習慣」讓檢廉挖到大秘寶　應曉薇助理操翻公務員

即／檢廉搜索台中警局多個派出所　已有5警被帶走

快訊／台北車站傳搶案！機車劫匪亮刀搶走1萬現金

更多熱門

相關新聞

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

奧迪（Audi）義大利分公司總經理朗戈（Fabrizio Longo）日前登山不慎失足，從海拔1萬英呎高度墜落，當局派出救難直升機，最終在峽谷深處尋獲遺體，奧迪對此聲明致哀並感謝他為公司的付出。

高雄三井工地2死　議員再爆工程車佔車道

高雄三井工地2死　議員再爆工程車佔車道

虎尾賓士衝落花生田　網友諷「到田中了」

虎尾賓士衝落花生田　網友諷「到田中了」

雲林斗六市驚見天坑！人行道突整面崩塌

雲林斗六市驚見天坑！人行道突整面崩塌

即／台中梧棲港漁船離奇翻覆　73歲船長活活淹死

即／台中梧棲港漁船離奇翻覆　73歲船長活活淹死

關鍵字：

工安飼料工廠意外雲林縣虎尾鎮

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

《星鳴特攻》上市2週墜毀

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面