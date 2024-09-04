快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣虎尾鎮一處飼料工廠今(4日)下午1時47分發生重大工安意外，4名工人乘坐吊車執行高空吊掛作業，升高至8米處時，吊臂因不明原因突然斷裂，導致吊籃連人墜下，其中3人送醫搶救不治，另一人則重傷。對此，職業安全衛生署中區職安中心主任李文進表示，鋼鐵公司與起重工程行業者將各被罰款30萬元並勒令停工，具體責任將待後續調查釐清。

據了解，此次事故造成3死1重傷，分別為柯男(57歲)無明顯外傷，無心跳；陳男(61歲)左腳封閉性骨折、右腳撕裂傷、頭部撕裂傷，無心跳；郭男(50歲)胸部撕裂傷，無心跳；以及劉男(55歲)無明顯外傷，昏迷。其中柯男、陳男、郭男傷勢嚴重，經送醫搶救後均宣告不治死亡，而劉男重傷仍在搶救中。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂，4名工人從6米高處墜落，釀成3死1重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

李文進指出，該事件使用25噸的移動式起重機，將4名勞工吊掛至屋頂進行修繕作業時，吊臂斷裂，導致4名工人從8公尺高墜落至地面。雖然一般來說，吊籃可乘載200公斤，也就是最多兩人，但事發時卻有4人一起在吊籃上，可能就超過限重。

此外，4名工人並未配戴安全帽，同樣也違反職安法規定，目前職安署已對鋼鐵公司與起重工程行業者罰款30萬元並勒令停工，具體責任將待後續調查釐清。

鋼鐵公司的周姓業者表示，這4名工人都是長期合作的熟人，都是有經驗的老師傅，他平常也有交代他們要注意安全措施。然而，事發當天可能因為天熱，4人只戴一般帽子，並未戴安全帽。起重工程行的唐姓業者則解釋，當時剛好有兩名工人要上吊籃，兩名工人要下來，因此在同一時間點有4人在吊籃內。

雲林縣府勞青處表示，吊車、吊臂等都須經過檢測合格，並有限重規定，在作業時也必須有安全措施，對於後續的責任歸屬，將待調查釐清再作認定。雲林地檢署檢察官曹瑞宏已經到現場完成蒐證，將盡速完成相驗。