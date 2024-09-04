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社會 社會焦點 保障人權

限乘2人！雲林飼料廠吊臂斷裂「3死1重傷」　業者認了吊籃有4人

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一處飼料工廠今(4日)下午1時47分發生重大工安意外，據了解當時飼料廠請來廠商修繕屋頂，未料吊車進行高空作業時，吊臂卻突然斷裂，導致吊籃內4名工人當場從6米高度墜下，其中3人送醫搶救不治，另一人則重傷；起重行業者指出，吊籃限乘2人，當時正值2組工人交接，未料吊臂竟會突然斷裂。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林飼料廠吊臂斷裂，4名工人從6米高處墜落，釀成3死1重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消初步了解，該飼料廠先前因颱風影響，屋頂遭吹翻，因此委外請來起重行業者進行修繕，今下午吊車進駐執行高空作業，不料卻發生意外。起重行業者指出，現場工人作業時上下都必須仰賴吊車進行吊掛，而吊籃一次限乘2人，因此工人也兩兩一組，當時正值2組人馬交接之際，要從屋頂下來的工人先站上吊籃，因此籃內共有4人，隨後吊臂即出現斷裂，4人連同吊籃瞬間從6米高空墜落。對於業者說法，目前警方仍持保留態度，是否是超載釀禍？詳細意外發生原因仍待進一步釐清。

據了解，4名重傷工人分別為柯男(57歲)無明顯外傷，無心跳；陳男(61歲)左腳封閉性骨折、右腳撕裂傷、頭部撕裂傷，無心跳；郭男(50歲)胸部撕裂傷，無心跳；以及劉男(55歲)無明顯外傷，昏迷。其中柯男、陳男、郭男傷勢嚴重，經送醫搶救後均宣告不治死亡，而劉男重傷仍在搶救中。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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