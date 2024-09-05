外國孕婦「求讓博愛座」　2年輕人眼神不屑！她一路站到北車

▲阿姨向乘客詢問可否讓座，卻遭不友善對待。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

有需要的人都可坐博愛座，但或許更需要一份同理心。一名女網友表示，阿姨不是台灣人，但最近挺著孕肚回台灣，並搭乘機場捷運回家，難過的是，她主動向博愛座乘客尋求讓座，卻遭不友善神情對待，「很不屑的眼神，打量完也沒有說什麼繼續坐著滑手機」，最後一路站到台北車站，讓原PO心疼不已。

一名女網友在Dcard透露，懷有身孕的阿姨回台灣，回家搭乘機場捷運，上車時幾乎滿座，只好走到博愛座前，當時有兩位年輕男子正在滑手機，便問「不好意思，請問可以禮讓位置嗎，我是孕婦？」原PO也補充強調，阿姨懷孕5至6個月，明顯看得出孕肚。

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阿姨透露當時狀況，兩位男子露出不屑的神情，還上下打量著她，最後繼續滑手機不願讓座，旁邊的人也沒有要禮讓的意思，她只好一路站到台北車站。

原PO說，阿姨不是台灣人，說起這個經歷時其實很難過，但原PO也只能安慰，可能是前陣子頻頻發生博愛座動粗事件，對方可能不想起衝突，所以才沒有任何表示。

原PO也強調，並沒有要引戰，或是攻擊乘客就該讓座，且那兩位男乘客或可能也身體不舒服才坐博愛座。阿姨之所以沒坐計程車，原PO認為，「計程車搭到台北車站挺貴的，在沒有趕時間的情況下，我會選擇坐機捷。」

底下網友回應，「是我的話，既然對方都主動上前詢問了當然會讓，只能說她剛好遇到比較缺德的人？」「如果和氣地開口詢問，就算不是博愛座我也一定讓，只能說阿姨太衰...拍拍」、「應該單純阿姨就是遇到比較不友善的人」、「孕婦我會讓，火車有時候很晃也是蠻危險的」。

過來人也感嘆，「自己懷孕之後才發現這樣的狀況蠻常見的，主要是現代對於禮讓的風氣問題，也開始滿多年輕人會號召罷占博愛座的～有需求只能自己叫車了！大家都辛苦了」、「曾經當過孕婦的經驗來講，真的在乎位子就會選計程車或有對號座的交通工具，捷運那種的就是要有心理準備沒位子，而且老實說被讓位，我會覺得很不好意思」。