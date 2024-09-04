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孕婦即將臨盆急求救　桃園暖警開道護送...及時就醫順產

▲陳姓男子因孕妻臨盆在即，求助警方開道送醫。（圖／龜山警分局提供）

▲陳姓男子因孕妻臨盆在即，求助警方開道送醫。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市31歲陳姓男子因懷孕妻子突然子宮收縮陣痛難耐疑似臨盆，衝進龜山派出所求助，警方研判情勢急迫忠義路段多處施工，當機立斷以巡邏車開道，沿路開啟警示燈及警鳴器引導陳男的自小客車，約30分鐘路程僅以10分鐘就抵達長庚醫院，孕婦由醫護人員接手進入待產室，最後母子平安。

▲警方鳴笛開道護送大大縮短送醫時間，讓產婦得順產。（圖／龜山警分局提供）

▲警方鳴笛開道護送大幅縮短送醫時間，讓產婦得順產。（圖／龜山警分局提供）

昨晚23時許，一名男子滿面驚慌突然衝進龜山分局龜山派所內，指稱他駕車載孕妻（29歲）及兒子（約3歲)返回龜山途中，妻子突然子宮急遽收縮疼痛難耐、疑似即將臨盆，深怕等待救護車到來恐會耽誤更多時間，請員警協助開道送醫，副所長黃玉婷及警員陳俊諺聽聞事態緊急，評估夜黑風高至林口長庚醫院途中忠義路段多處施工，為考量孕婦及胎兒安全，當機立斷駕駛巡邏車開道，路途沿線開啟警示燈及警鳴器一路引導護送陳男孕妻至林口長庚醫院，車程僅10分鐘即護送產婦平安抵達林口長庚醫院急診室，由醫護人員接手待產，陳民頻頻向護送員警表示感謝，事後陳男來電表示母子平安，並感謝員警視民如親的服務精神。

黃玉婷表示，接獲民眾緊急救護案件，敏銳判斷當下情勢、不推諉積極協處，且護送時一路均速穩定，確保民眾及用路人安全，最後順利完成任務，也恭喜陳男喜獲麟兒。

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