新版孕婦親子停車標誌估9月上路　交通部：適用新設或更新

▲新版孕婦及育有6歲以下兒童者停車位標誌設置及識別證圖示，預計9月上路。（圖／記者蔡亞樺翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

各大公共場所設置婦幼專用停車格，掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放，卻有民眾將停車證印製的圖示誤認為加油槍，交通部修正「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，更新標誌及圖示，考量全面重製需耗費較大成本，新版主要用於未來新設或有重製需求標誌或識別證，預計9月上路。

交通部路政及道安司副司長蔡書彬指出，過去民眾有反映不理解現行圖示汽車圖像，甚至誤認成加油槍，新版孕婦及育有6歲以下兒童者停車位標誌為台灣設計研究院去年推動公共圖標計畫成果，以中性且與國際接軌，並導入人本思維來優化現行圖示，以通用性、簡單性、一致性、視認性為原則加以更新。

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▲新、舊版孕婦及育有6歲以下兒童者停車位標誌設置及識別證圖示。（圖／交通部提供）

停車位識別證圖示部分，蔡書彬表示，參考地方政府意見及使用情境，識別證經常夾於擋風玻璃內側，因此在執勤查驗身份時，有效日期經常被遮擋、不利查看，新版本將重要資訊調整至識別證頂部，識別證圖形與背景以有良好對比性為原則。

蔡書彬說，現行已設置標誌或已印製的識別證仍可繼續使用，新增孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法修正發布後，新設或重置的標誌或重新印製的識別證則應適用修正後規定。

此外，交通部表示，考量預告期間內有針對孕婦親子車位標線現行粉紅色內框，修正為藍色內框建議，交通部將於研商確認後，併同前揭預告內容辦理後續法制作業，預計9月上路。